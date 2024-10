Adolescente lança 5 cães no forno quente e envia vídeo de animais agonizando de dor a amigos

Um adolescente de 14 anos lançou cinco filhotes de cachorro no forno quente, em Santa Catarina, e gravou um vídeo dos animais agonizando de dor, que em seguida enviou a amigos. De acordo com a CNN Brasil, o crime aconteceu no município de Vidal Ramos.

Quando os policiais chegaram no local do crime, encontraram o cenário que mostra os cachorros agonizando no fogo da mesma forma. O vídeo registrado pelo adolescente chegou a circular em grupos de WhatsApp.

Segundo Arno Senem, capitão da PM, o pai do jovem não estava em casa quando os agentes de segurança chegaram. Os animais foram colocados dentro de uma sacola plástica e lançados ao forno.

“O pai estava trabalhando no momento em que os policiais foram até o local. Como o vídeo era de data anterior não existia flagrante, mas foi feito um boletim de ocorrência e encaminhado a Polícia Civil”, disse ele à CNN.

Segundo a polícia, não há como afirmar se o adolescente foi motivado a operar o crime ou se fez por vontade própria. “É um processo amplo e estamos tratando de um menor”, disse Senem.

