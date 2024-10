Massacre em fazendinha: coelha sobrevive a ataque de menino que matou 23 animais no PR: “Vitória”

Uma coelhinha é a única sobrevivente de um massacre cometido por um menino de 9 anos em uma clínica veterinária, em Nova Fátima, no Paraná. O veterinário Lúcio Barreto, sócio do estabelecimento, contou ao “Metrópoles” que achou o animal dentro de uma gaiola, mas acredita que o garoto também tentou matar o bicho, que resistiu. Por conta disso, agora a coelha recebeu um novo nome.

“Sobreviveu uma só, tadinha. Na verdade, acreditamos que ela também foi jogada, porque ela não estava na gaiolinha dela. Ela estava em outro lugar e foi a única que ainda estava viva. Agora, o nome dela é Vitória”, disse Barreto.

O caso aconteceu na noite do último domingo (13), na clínica veterinária localizada na Avenida Nicanor Ferreira de Melo. O menino tinha visitado o local um dia antes, quando a fazendinha foi inaugurada. Horas depois ele voltou, acompanhado de um cachorro, e pulou o muro.

O garoto passou cerca de 40 minutos lá dentro e, nesse período, massacrou 23 animais os arremessando contra a parede, mutilando e até os esquartejando (veja o vídeo abaixo).

Barreto foi quem chegou na clínica após o massacre e, inicialmente, encontrou 15 coelhos mortos. Ele acionou a Polícia Militar e, ao analisar a fazendinha, localizou mais oito bichos sem vida.

Ao ver as imagens das câmeras, o veterinário reconheceu o garoto, que tinha visitado a fazendinha no dia anterior.

“É uma situação horrível, a gente, que já há muitos anos cuida dos bichinhos com o maior prazer, com o maior amor, e, de repente, no dia de uma festa seguinte de Dia das Crianças, chegar e se deparar com uma cena daquelas é uma sensação horrível de impotência, de tristeza”, disse ele, em entrevista ao site “GMC Online”.

Sem punição

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da cidade, mas foi encaminhado ao Conselho Tutelar de Nova Fátima, que realiza o acompanhamento do menor e o encaminhou para atendimento psicológico.

Os conselheiros conversaram com a avó do garoto, que é responsável por ele, que disse que o neto não tinha histórico de comportamento violento. A idosa não soube dizer o que o levou a promover o massacre de animais.

Segundo a Polícia Civil, por ser menor de 12 anos, não há “implicações criminais” que possam ser aplicadas no caso. Conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), menores de 18 anos são considerados inimputáveis e não podem ser condenados por crimes.

Em casos envolvendo menores de 12 anos, eles não sofrem nenhum tipo de punição e, normalmente, recebem o acompanhamento psicológico.

A partir dessa idade, as ações podem ser consideradas atos infracionais, sendo que os menores podem receber medidas socioeducativas e, dependendo da gravidade, até internações em entidades como a Fundação Casa.