Massacre em fazendinha: entenda o caso do menino que matou 23 animais em clínica veterinária no PR

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um menino de 9 anos entrou em uma clínica veterinária e matou 23 animais, em Nova Fátima, no Paraná. O garoto esteve no local um dia antes, durante a inauguração da fazendinha, e depois voltou e atacou os bichos (assista abaixo). Por ser menor de idade, ele não deverá ser responsabilizado pelo caso. O dono do estabelecimento, o veterinário Lúcio Barreto, diz que ficou horrorizado com a situação.

O caso aconteceu na noite do último domingo (13), na clínica localizada na Avenida Nicanor Ferreira de Melo. As imagens gravadas por câmeras de segurança registraram quando o garoto chegou acompanhado de um cachorro e pulou o muro. Ele passou cerca de 40 minutos lá dentro e, nesse período, massacrou os animais os arremessando contra a parede, mutilando e até os esquartejando.

No dia seguinte, o veterinário encontrou 15 coelhos mortos e outros soltos e acionou a Polícia Militar. Depois, mais oito bichos foram achados sem vida.

Ao analisar as imagens das câmeras, Barreto reconheceu o garoto, que tinha visitado a fazendinha no dia anterior ao massacre. “É uma situação horrível, a gente, que já há muitos anos cuida dos bichinhos com o maior prazer, com o maior amor, e, de repente, no dia de uma festa seguinte de Dia das Crianças, chegar e se deparar com uma cena daquelas é uma sensação horrível de impotência, de tristeza”, disse ele, em entrevista ao site “GMC Online”.

O Conselho Tutelar de Nova Fátima foi acionado e conversou com a avó do garoto, que disse que ele não tinha histórico de comportamento violento. A idosa não soube dizer o que levou o neto a invadir a clínica e a matar os animais.

Por ter apenas 9 anos, o garoto não será responsabilizado pelo caso. O Conselho Tutelar destacou que ele e a família recebem atendimento psicológico.