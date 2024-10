‘Massacre da fazendinha’: criança que matou 23 animais já agiu antes

Não foi a primeira vez. A criança de 9 anos que matou 23 animais em uma fazendinha de um hospital veterinário localizado em Nova Fátima, no Paraná, no último domingo (13), já tinha cometido maus-tratos contra outros bichos anteriormente.

ANÚNCIO

A informação foi passada ao site Metrópoles pela veterinária Brenda Rocha Almeida Cianciosa, uma das sócias da fazendinha. Ela não deu detalhes sobre esses supostos outros casos de violência. Ainda segundo Brenda, o menino teria afirmado não saber o motivo de ter matado os animais.

Leia também:

Massacre em fazendinha: coelha sobrevive a ataque de menino que matou 23 animais no PR: “Vitória”

“Espero que as autoridades responsáveis pela condução do caso consigam prestar o devido auxílio ao autor. Não queremos punição para ninguém, até porque isso não vai trazer os animais de volta”, disse Brenda.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o menino entrou na clínica veterinária e matou os animais. O garoto esteve no local um dia antes, durante a inauguração da fazendinha, e depois voltou e atacou os bichos. Por ser menor de idade, ele não deverá ser responsabilizado pelo caso. O dono do estabelecimento, o veterinário Lúcio Barreto, diz que ficou horrorizado com a situação.

As imagens gravadas por câmeras de segurança registraram quando o garoto chegou acompanhado de um cachorro e pulou o muro. Ele passou cerca de 40 minutos lá dentro e, nesse período, massacrou os animais os arremessando contra a parede, mutilando e até os esquartejando.

ANÚNCIO

No dia seguinte, o veterinário encontrou 15 coelhos mortos e outros soltos e acionou a Polícia Militar. Depois, mais oito bichos foram achados sem vida.

Ao analisar as imagens das câmeras, Barreto reconheceu o garoto, que tinha visitado a fazendinha no dia anterior ao massacre. “É uma situação horrível, a gente, que já há muitos anos cuida dos bichinhos com o maior prazer, com o maior amor, e, de repente, no dia de uma festa seguinte de Dia das Crianças, chegar e se deparar com uma cena daquelas é uma sensação horrível de impotência, de tristeza”, disse ele, em entrevista ao site “GMC Online”.

Por ter apenas 9 anos, o garoto não será responsabilizado pelo caso. O Conselho Tutelar destacou que ele e a família recebem atendimento psicológico.

De acordo com a veterinária Brenda, a cidade de Nova Fátima, município no interior do Paraná, onde ocorreu o crime, está entristecida. “A cidade é pequena, todos estão em choque. É muita tristeza depois de um grande dia”, lamentou.

Após o massacre dos animais, a fazendinha seguiu recebendo visitantes. A veterinária disse que está recebendo muito apoio da comunidade. “Não vamos parar um sonho que acabou de se realizar. Agradeço a força de muitos, estou com o coração quentinho.” escreveu Brenda em uma publicação no story do Instagram.

Em outro vídeo, também publicado no Instagram, Brenda aparece ao lado do sócio, Lucio Barreto, para agradecer o suporte que estavam recebendo. “Muito obrigado a todos. A comunidade se empenhou em ajudar a gente a descobrir quem era. Muitas mensagens de apoio e preocupação”, disse Lúcio.