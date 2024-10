PM é morto após reagir a assalto enquanto voltava pra casa no interior de SP

Juan de Mello morreu quando voltava para Paulínia, interior de São Paulo, depois de um plantão na capital, após reagir a um assalto. O agente de segurança da PM, integrante do COE, levou dois tiros no peito, segundo informações do Brasil Urgente, da TV Band.

Conforme registrado nas câmeras de segurança do local, duas motos cercaram o agente de segurança na Rodovia Anhanguera, a 15 minutos da casa do policial militar. Juan estava com uma BMW de 800 cilindradas, veículo que foi exigido pelos assaltantes.

Após descer da moto armado, o policial reagiu. No entanto, os assaltantes avançaram em Juan, que caiu no chão e foi atingido por dois disparos. As motos ficaram no chão e os criminosos fugiram correndo da cena do crime.

Um dos suspeitos foi identificado pela Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, sendo um jovem de 18 anos. O acusado foi preso em casa no período da manhã, em seguida tendo confessado sua participação no crime.

Classificado como o quinto integrante da quadrilha, o jovem estava com uma moto e um revólver calibre 32, a ser passado por perícia. O homem teve a prisão temporária decretada pela Justiça e a polícia busca pelos quatro envolvidos.

