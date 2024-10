Sons de macaco e agressão verbal: estudante de 14 anos denuncia racismo em escola particular em SP

Uma estudante de 14 anos denunciou ter sofrido racismo por parte de outros alunos em uma rede de ensino particular, o Colégio São Paulo, segundo informações do UOL. Os ataques aconteceram durante um torneio interclasses na escola.

ANÚNCIO

Em conversa com o UOL, Adriana Vasconcellos, mãe da vítima, relatou que na quarta-feira (9) os estudantes do 3º ano do Ensino Médio e do 9º ano do Ensino Fundamental, no qual sua filha faz parte, entraram em uma discussão.

Em casa, a vítima relatou para a mãe que a confusão foi apelidada de “cabelo de Beyoncé”. No entanto, ao não encarar como algo ruim, não se deixou levar pela tentativa de ofensa.

No relato, Adriana contou que, já na quinta-feira (10), estudantes do 3º ano se aproximaram de onde estavam os do 9º ano e iniciaram as agressões verbais. Segundo ela, seis alunos entre 16 e 17 anos focaram as ofensas à filha de Adriana, de 14, e à amiga, de 15, outra adolescente preta.

Leia mais:

As jovens contaram ter sofrido racismo por parte dos estudantes do último ano. “A menina vira para as duas e diz assim: ‘você já lavou o seu cabelo hoje? Porque o meu, só hoje eu já lavei três vezes.’ E a outra emenda dizendo: ‘Esse seu cabelo só serve para lavar panela, para arear panela’”, contou Adriana.

Denúncia dos ataques

Depois dos ataques, a jovem recebeu apoio de outros colegas de turma. Em seguida, ligou para mãe chorando, dizendo não acreditar que aquilo poderia estar acontecendo com ela.

ANÚNCIO

Um dos estudantes passou pela jovem enquanto ela aguardava sua mãe na escola e emitiu sons de macaco, a fim de atacá-la. Depois do episódio de racismo, os envolvidos nos ataques foram chamados à rede de ensino e, posteriormente, levados à delegacia.

Após o boletim de ocorrência, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo comunicou que seis adolescentes foram aguardados na delegacia, junto aos responsáveis, para prestar depoimento.