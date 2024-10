Saiba quem era o PM morto a tiros em assalto na Rodovia Anhanguera, em SP; vídeo mostra o crime

O policial militar Juan Comitre de Mello, de 34 anos, morreu após ser baleado em uma tentativa de assalto na Rodovia Anhanguera, no trecho de Campinas, no interior de São Paulo. O agente seguia em uma motocicleta e foi abordado por criminosos na altura do Km 105. Ele reagiu e trocou tiros com os bandidos, mas foi ferido e não resistiu. Um vídeo mostra a ação dos assaltantes (assista abaixo).

O caso aconteceu na noite de quarta-feira (16). Conforme o boletim de ocorrência, Juan circulava em uma motocicleta, quando foi abordado por quatro bandidos, que estavam em duas motos. O vídeo mostra que os suspeitos pararam no meio da rodovia e obrigaram o PM a descer do veículo, quando o agente reagiu e houve um tiroteio. Logo, é possível ver um clarão e uma correria, sendo que a vítima ficou caída no chão.

Testemunhas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os socorristas chegaram já constataram que o policial estava sem vida. Depois, o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

No local, ficaram as duas motocicletas usadas pelos suspeitos e a da vítima. Todos os veículos foram recolhidos e encaminhados para perícia. Também foi recolhida a arma do PM no local.

O caso foi registrado na 2ª Delegacia Seccional de Campinas como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e segue em investigação. Na manhã desta quinta-feira (17), um rapaz de 18 anos foi detido suspeito de envolvimento no caso. A polícia ainda procura os outros três criminosos que fugiram.