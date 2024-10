Alerta meteorológico para SP: veja onde deve chover e a quantidade de água prevista neste final de semana

De sexta até domingo uma frente fria de passagem pelo estado de São Paulo deve trazer mais temporais acompanhados de vento intenso e possível queda de granizo, de acordo com o último alerta emitido pela Defesa Civil.

O acumulado das chuvas pode chegar a 200 mm em algumas regiões, segundo os especialistas, com alto potencial de gerar alagamentos e deslizamentos, e os ventos põem ultrapassar os 60 km/h nos próximos dias.

Um temporal com semelhantes características caiu sobre a região metropolitana de São Paulo na última semana, provocando um apagão que perdurou por dias e atingiu milhares de residências.

Embora as tempestades previstas para os próximos dias não tenham ventos tão intensos, o volume de chuva esperado é mais alto e deve atingir quase todas as regiões do estado.

simulação de modelo meteorológico Simulação do modelo Cosmo/Inmet para o acumulado de chuva deste final de semana (Inmet)

Confira as regiões afetadas e a previsão de chuva nos locais:

Região Metropolitana: 95 mm

Vale do Ribeira e Itapeva: 60 mm

Presidente Prudente: 90 mm

Baixada Santista e Vale do Paraíba: 100 mm

Litoral Norte: 150 mm

Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Serra da Mantiqueira: 200 mm

“É importante que as pessoas se atentem aos alertas e tenham a percepção de risco em caso de chuva e ventos fortes. Evitem áreas abertas, encostas, tomem cuidado com quedas de árvores e busquem abrigo e um local seguro”, afirmou o Secretário-Chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil , coronel Henguel Ricardo Pereira.

A Defesa Civil emitiu uma série de recomendações para a população durante o período das chuvas: