Próximo debate entre Boulos e Nunes contará com 5 blocos; conheça as regras e funcionamento

Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB), candidatos à prefeitura de São Paulo, confirmaram presença para o próximo debate eleitoral do segundo turno, às 10h20 da próxima quinta-feira (17). O encontro, de cinco blocos no total, será realizado pelo UOL, Folha de S.Paulo e RedeTV .

As jornalistas Fabíola Cidral, do UOL, e Amanda Klein, da RedeTV !, serão as responsáveis por mediar o debate. Já no bloco de perguntas, Raquel Landim e Thais Bilenky, colunistas do UOL , e Flávia Lima e Matheus Tupina, da Folha, tomarão à frente.

Regras do debate

Com cinco blocos, o debate será realizado em duas horas. Na primeira e terceira parte, cada candidato contará com um tempo livre de 12 minutos para discursar. Enquanto um estiver com voz, interrupções por parte do outro não serão permitidas.

A segunda e a quarta fase do debate terá jornalistas direcionando perguntas aos candidatos. Cada comunicador conta com um minuto para formular sua pergunta, enquanto o candidato direcionado à resposta conta com dois minutos de fala.

O primeiro bloco será de tema livre. Já as perguntas dos jornalistas no quarto bloco serão especificamente voltadas à temas da cidade. Para fechar o debate, a quinta fase será de considerações finais.