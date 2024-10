Esquema de fraude em vestibulares de Medicina em SP é revelado pela Polícia Federal

Na manhã desta quarta-feira, dia 16 de outubro, a Polícia Federal realizou a 4ª fase da “Operação Passe Livre”, que tem como objetivo derrubar um esquema de fraude em vestibulares online para os cursos de Medicina de universidades particulares. Conforme divulgado pela Polícia Federal, foram cumpridos 27 mandados de busca nos estados de São Paulo, Pará, Piauí e Tocantins.

Segundo as informações disponibilizadas no portal da PF, o grupo investigado oferecia serviços de resolução de provas de vestibular online para o curso de Medicina pelo valor de R$2 mil. O esquema consistia em burlar o sistema de segurança das provas e vestibulares online, fazendo com que terceiros tivessem acesso às questões das provas.

Em outras situações, um dos envolvidos realizada as provas no lugar dos verdadeiros inscritos. Neste caso, foram identificadas situações em que nove candidaturas foram fraudadas simultaneamente. Até o momento mais de 30 pessoas são investigadas sob suspeita de fraude, sendo estas confirmadas por meio de transferências bancárias.

Operação Passe Livre

A investigação em questão é um desdobramento da operação “Passe Livre”, que teve como foco investigar ações de fraude no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) durante os anos de 2022 e 2023.

Com o caso das fraudes se estendendo aos vestibulares online para o curso de Medicina em universidades particulares, a Polícia Federal seguiu à frente das investigações. Caso seja confirmada a prática irregular, os envolvidos poderão responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa, falsidade ideológica e uso de documento falso.