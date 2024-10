Vestibular Unesp 2025: prazo para inscrição termina hoje (14)

Foi prorrogado o prazo de inscrições para o Vestibular 2025 da Universidade Estadual Paulista (Unesp). Com a mudança no prazo de inscrições, os candidatos interessados em uma das opções de curso ofertadas pela universidade terão até as 18 horas de hoje, 14 de outubro, para realizar a inscrição. A informação foi disponibilizada pela Agência SP.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem se inscrever pelo site da Fundação Vunesp, responsável pela realização do exame. A taxa de inscrição, no valor de R$210, também deve ser paga no dia de hoje (14).

Ao todo, 400 mil alunos matriculados no último ano do ensino médio da rede pública estadual paulista foram beneficiados com 75% de redução nos valores da inscrição. Os alunos foram previamente cadastrados no sistema da Vunesp e receberam um RA (Registro de Aluno) que deverá ser utilizado pelos candidatos no momento do preenchimento da ficha de inscrição.

Vale lembrar que o Sistema de Reserva de Vagas para Educação Básica Pública (SRVEBP) destina 50% das vagas de cada curso de graduação da Unesp para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública. Destas vagas, 35% são destinadas aos alunos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas.

Os cursos da Unesp são oferecidos nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, Sorocaba e Tupã.

Provas realizadas em novembro

Conforme publicação em edital, as provas da primeira fase do vestibular Unesp 2025 serão realizadas no dia 15 de novembro. Na data em questão, os candidatos deverão responder perguntas de múltipla escolha.

Os aprovados serão convocados para realizar as provas da segunda fase nos dias 8 e 9 de dezembro. Na ocasião, serão realizadas questões dissertativas e uma redação.

O resultado está previsto para ser divulgado no dia 31 de janeiro de 2025, seguido do período de recursos e matrícula.