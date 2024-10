Veja as opções de curso superior oferecidas pela Fatec por meio do Provão Paulista

Fatec divulga aprovados no vestibular do meio de ano.

Desde o dia 07 de outubro os mais de 378 mil estudantes matriculados na 3ª série do ensino médio nas escolas estaduais, Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), redes municipais e federais de São Paulo e outros estados inscritos no Provão Paulista tiveram acesso ao portal do Provão Paulista para realizar o registro de escolha de até oito opções de cursos no ensino superior para o primeiro semestre de 2025. Por meio do programa, cada estudante teve a oportunidade de escolher até duas opções de cursos oferecidos em cada uma das universidades participantes, sendo elas USP, Unesp, Unicamp e Fatecs.

ANÚNCIO

Com cursos que vão desde os mais tradicionais e procurados, como administração, direito e psicologia à novas opções buscadas pelos estudantes, as Fatecs de São Paulo possuem mais de 92 formações ofertadas entre os cursos do Provão Paulista.

Conforme publicado pela Agência SP, entre os cursos disponibilizados para os estudantes estão formações na área de agroindústria, jogos digitais, gestão da tecnologia da informação, marketing e transporte terrestre.

Entre as formações com maior quantidade de vagas para 2025 nas Fatecs estão os cursos mais buscados na instituição: gestão empresarial (450); análise e desenvolvimento de sistemas (412); logística (304); gestão de produção industrial (240) e agronegócio (178).

Por meio da publicação feita pela Agência SP, é possível acompanhar em detalhes as vagas ofertadas pela Fatecsp.

Provas acontecem no fim do mês

As provas referentes ao Provão Paulista Seriado 2024 estão previstas para acontecer nos dias 30 e 31 de outubro. Os estudantes das redes estaduais e municipais de ensino em São Paulo e estados inscritos no programa concorrem a uma das 15.390 oportunidades ofertadas em cursos do ensino superior.

Com sua primeira edição realizada no ano de 2023, o Provão Paulista foi porta de acesso para 1.500 vagas na Universidade de São Paulo (USP), 934 vagas na Universidade Estadual Paulista (Unesp), 325 vagas na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 10.000 vagas nas Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) e 2.631 na Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).