Sesi-SP tem inscrições para curso gratuito de educação para Jovens e adultos que não concluíram educação básica

O Sesi-Sp oferece vagas gratuitas para jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de concluir a educação básica nas 48 escolas que a instituição mantém em todo o estado de São Paulo.

Os interessados em participar da Nova Educação de Jovens e Adultos (Nova EJA) e EJA profissionalizante podem fazer matrícula diretamente pelo site do Sesi (www.sesisp.org.br) até o dia 18 deste mês e as aulas devem começar ainda em outubro. De acordo com o Sesi, serão 80% de aulas à distância e 20% presenciais.

A Nova EJA abrange o os anos finais do ensino fundamental (do 6º ao 9º ano) e ensino médio (do 1º ao 3º ano), enquanto o EJA profissionalizante, feito em parceria com o SENAI-SP, oferece certificação em cursos de almoxarife, assistente de RH, assistente de controle de qualidade, controlador e programador de produção, costureiro sob medida, desenhista de moda, inspetor de qualidade e operador de computador.

O tempo de conclusão dos dois programas dura até 12 meses, podendo variar de acordo com o estágio em que cada aluno está.

A idade mínima para entrar no Ensino Fundamental Anos Finais é de 15 anos, já o Ensino Médio é a partir dos 18 anos.

Serviço

Nova EJA e EJA Profissionalizante

Inscrições até 18 de outubro no site do SESI-SP (www.sesisp.org.br)

Contatos: 0800 876 8894 ou pelo WhatsApp: (11) 98125-6775

Horário de atendimento: das 8h às 17h - de segunda a sexta-feira