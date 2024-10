Lotomania sorteia hoje R$ 5 milhões; confira os números

Quem acertar as 20 dezenas da Lotomania nesta quarta-feira pode embolsar um prêmio estimado em R$ 5 milhões, segundo o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotomania são:

10, 11, 12, 13, 19, 21, 22, 23, 33, 36, 40, 41, 44, 52, 54, 68, 73, 81, 83, 95

PRÊMIO ACUMULADO

O último sorteio da Lotomania foi na segunda-feira passada, quando não houve ganhadores na faixa principal de premiação.

Quatro apostadores acertaram 19 pontos e cada um deles faturou R$ 65.088,17. Na faixa dos 18 acertos, 71 apostas foram premiadas com R$ 2.291,84. Também receberam prêmios os acertadores de 17 dezenas. Foram 560 e cada um levou R$ 290,57.

Para apostar na Lotomania

A aposta simples na Lotomania custa R$ 3 para volante com 50 números marcados. Ganha o apostador que acertar 20 números sorteados pela Caixa.

Assim como as demais apostas da Caixa Econômica Federal, o sorteio ocorre a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais no Facebook e no Youtube.