Concurso 3216 da Lotofácil paga nesta quarta-feira R$ 1,7 milhão

O sorteio da Lotofácil desta quarta-feira pode pagar ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal um prêmio de R$ 1,7 milhão.

Os números sorteados para a Lotofácil são:

01, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 25

No sorteio de ontem, duas apostas dividiram o prêmio da loteria e cada uma delas embolsou a quantia de R$ 867.441,09. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades do Rio de Janeiro e de Ji-Paraná, em Rondônia.

Na faixa dos 14 acertos, 206 apostas faturaram R$ 1.765,85 cada e 9.780 apostas levaram R$ 30 por acertar 13 dezenas no sorteio desta terça-feira.

Para apostar na Lotofácil

A aposta na Lotofácil custa R$ 3 em cartela com 15 números marcados e pode ser feita até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.

O sorteio é sempre realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, que fica na cidade de São Paulo. A Caixa transmite o sorteio ao vivo por seus canais no Youtube e Facebook.