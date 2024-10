Confira o sorteio da Quina 6554

A Quina deve pagar nesta quarta-feira no sorteio do concurso 6554 um prêmio estimado em R$ 1,4 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina desta quarta-feira são:

05, 35, 39, 53, 78

SEM GANHADORES

Nenhum apostador levou o prêmio da Quina no sorteio de ontem e o valor acumulou. Quarenta e sete apostas acertaram a quadra e cada uma delas levou para casa R$ 5.908,00. Na faixa dos três acertos, 2.884 apostas ganharam, cada uma, R$ 91,69;

Como apostar na Quina

Para apostar na Quina basta preencher o volante com cinco ou mais números e registrar a aposta nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. Ganha que acertar 5, 4, 3 ou 2 números.