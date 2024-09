Sogra usa passagem bíblica para defender Gusttavo Lima: ‘Ele tudo vê’

Após a Justiça decretar a prisão preventiva do cantor sertanejo Gusttavo Lima, sua sogra, Suely Suita, publicou uma passagem da Bíblia no story do Instagram, mostrando todo o apoio ao marido de sua filha, Andressa Suita. Na publicação, ela disse que o genro não será abandonado por Deus, que tudo vê: “Conhece suas lutas. Ele tudo vê e não te deixa sozinho. Ele te conhece, sabe o tamanho da sua força e a dimensão da sua fé. Ele só te colocará em lutas que você poderá vencer. Ele honra teus esforços”.

O que aconteceu

Segundo informações obtidas pela Folha de São Paulo, a empresa Balada Eventos, onde Gusttavo Lima é sócio, vendeu um avião a um empresário paraibano dono da VaideBet, instituição investigada na Operação Integration, a mesma que prendeu Deolane Bezerra. No entanto, o empresário responsável pela compra, José André da Rocha Neto, não transferiu a aeronave para seu nome ou para o nome de uma de suas empresas.

Com isso, a polícia acredita que houve uma tentativa de ocultar valores e lavar dinheiro, segundo relatório da polícia civil pernambucana que tramita sob segredo de Justiça. A defesa do artista negou qualquer envolvimento com apostas ilegais e lavagem de dinheiro e que Gusttavo mantém apenas um contrato de uso de imagem com a empresa VaideBet.

Antes disso, Gusttavo Lima teve um avião apreendido pela Polícia Civil de São Paulo. De acordo com o G1, a aeronave tinha sido recolhida no aeroporto de Jundiaí, interior do Estado, enquanto passava por uma manutenção. Na época, o cantor sertanejo se pronunciou publicamente e disse que não tinha nenhuma relação com a investigação: “Estão dizendo que meu avião foi preso. Gente, não tenho nada a ver com isso, tá bom? Me tira fora disso. Esse avião foi vendido ano passado e não tenho nada a ver com isso. Honra e honestidade foram as únicas coisas que eu tive na minha vida e isso não se negocia”.