Prisão de Gusttavo Lima decretada pela Justiça gera memes e comentários nas redes sociais

A Justiça decretou, nesta segunda-feira (23), a prisão do cantor Gusttavo Lima, cujo nome é Nivaldo Batista Lima, em decorrência da Operação Integration, uma investigação contra envolvimento em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Após o decreto, surgiram diversos comentários e memes de internautas nas redes sociais.

ANÚNCIO

A operação que gerou o decreto contra o cantor é a mesma que deteve a advogada e influencer Deolane Bezerra, presa desde 04 de setembro. Confira algumas postagens de internautas sobre o caso nas redes:

“Todas as crianças do Brasil comemorando a prisão de Gusttavo Lima hoje”, diz um internauta, relembrando um meme em que crianças choram de medo ao ouvir o nome do artista. “As crianças do Brasil finalmente vão poder dormir sem levar susto depois da prisão do Gusttavo Lima”, disse outra internauta.

Todas as crianças do Brasil comemorando a prisão do Gustavo Lima hoje — mirthrinde, rocky balboa do coito (@freeblowjob.deichator.ar) September 23, 2024 at 4:00 PM

as crianças do brasil finalmente vao poder dormir sem levar susto depois da prisao do gusttavo lima — heroina do lixo (@heroinadolixo.bsky.social) September 23, 2024 at 3:41 PM

“Gustavo Lima acabou com seu projeto ‘BUTECO DO GUSTAVO LIMA’ e agora lança a nova empreitada: ‘PAVILHÃO DO GUSTAVO LIMA’”, comentou uma internauta.

Leia mais:

Gustavo Lima acabou com seu projeto “BUTECO DO GUSTAVO LIMA” e agora lança a nova empreitada: “PAVILHÃO DO GUSTAVO LIMA” — Babi (@babi.net.br) September 23, 2024 at 3:59 PM

“O Gusttavo Lima treinando da cadeia”, disse um usuário da rede social ao compartilhar um vídeo de seu sósia malhando.

“O pessoal mais chocado que o nome do Gusttavo Lima é Nivaldo do que com a prisão”, comentaram.

ANÚNCIO

O caso

De acordo com informações obtidas pela Folha de São Paulo, a empresa Balada Eventos, onde Gusttavo Lima é sócio, vendeu um avião a um empresário paraibano dono da VaideBet, instituição investigada na operação. No entanto, o empresário responsável pela compra, José André da Rocha Neto, não transferiu a aeronave para seu nome ou para o nome de uma de suas empresas.

Com isso, a polícia acredita que houve uma tentativa de ocultar valores e lavar dinheiro, segundo relatório da polícia civil pernambucana que tramita sob segredo de Justiça. A defesa do artista negou qualquer envolvimento com apostas ilegais e lavagem de dinheiro e que Gusttavo mantém apenas um contrato de uso de imagem com a empresa VaideBet.