Deolane e Solange Bezerra permanecem presas após pedido negado por juíza, diz colunista

Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, irão permanecer presa após decisão da juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do site ‘Metrópoles’.

ANÚNCIO

Na decisão, que deve sair nas próximas horas desta segunda-feira (23), a juíza decidiu que não irá soltar a influenciadora os demais investigados na Operação Integration.

De acordo com o texto, a magistrada concluiu que não existe motivo para substituir as prisões preventivas das pessoas investigadas por outros tipos de medidas cautelares.

Ainda segundo a matéria, novas diligências serão feitas a pedido do Ministério Público de Pernambuco (MPPE).

A soltura foi analisada após recomendação de cinco promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).

A colunista diz que a decisão oficial ocorre nas próximas horas e que os advogados dos envolvidos na operação já foram informados da decisão pelo judiciário.

Mãe de presa fala sobre presídio onde Deolane Bezerra está detida: “elas têm comida boa e na hora certa”

O Portal LeoDias conversou com a mãe de uma das detentas que está na Colônia Penal Feminina de Buíque, em Pernambuco, mesmo local onde a Deolane Bezerra está presa desde o dia 10 de setembro, e descobriu que a influencer está na celas junto com as presas que são mães e que a comida lá é de boa qualidade, ao contrário da maioria dos presídios do país.

ANÚNCIO

Segundo essa mulher, que o portal preferiu não identificar, as presas “têm comida na hora certa, comida boa, que outras cadeias não oferecem. Aqui têm feijão, macarrão, carne e, à noite, cuscuz com ovo. A minha menina nunca reclamou”, disse a mulher.

Ela também contou que sua filha disse que DEolane fica em cela separada das demais presas, em uma ala conhecida como berçário, onde ficam as mulheres que têm filhos recém-nascidos.

Deolane também freqüenta o pátio para tomar sol, mas em uma área separada das demais presas, mas segundo a mãe da presa não existe qualquer animosidade contra ela por parte das presas da penitenciária. “Ela é um ser humano como qualquer outra lá dentro”, disse.

Liberade?

O Ministério Público de Pernambuco deve decidir nesta segunda-feira sobre a manutenção ou substituição da prisão preventiva dos investigados na Operação Integration, da Polícia Civil, como é o caso de Deolane Bezerra.

A influencer, assim como outros investigados, é acusada de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro em jogos ilegais envolvendo uma quadrilha internacional. Foram presas na mesma operação a mãe de Deolane, Solange Bezerra, e o empresário Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte.