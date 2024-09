Prefeitura de São Paulo: pesquisa Atlas Intel diz que Guilherme Boulos (Psol) é líder isolado

Enquanto outras pesquisas, como Datafolha e Real Time Big Data apontam o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) como o preferido do eleitorado para governar a cidade de São Paulo, o levantamento feito pelo Instituto Atlas Intel e divulgado nesta segunda-feira mostra o deputado Federal Guilherme isolado na frente, com pelo menos sete pontos a frente de Nunes, o segundo colocado.

Na pesquisa, Boulos subiu de 28% para 28,4% em relação à última pesquisa, enquanto Nunes oscilou de 20,1% para 20,9% nas intenções de voto, fora da margem de erro de dois pontos para cima e para baixo.

Já Pablo Marçal (PRTB), que no levantamento anterior empatava com Boulos em primeiro lugar, caiu 3,5 pontos percentuais e agora marca 20,9%, empatado com Ricardo Nunes.

A deputada Federal Tabata Amaral (PSB) subiu de 10,7% para 10,8% e continua empatada tecnicamente com José Luiz Datena (PSDB) na quarta posição, ele com 6,92% (na anterior, o apresentador marcou 7,2%).

As pessoas que responderam Não Sei ou que pretendem anular o voto marcaram 5,8% e 2,2%, respectivamente, segundo a pesquisa.

Veja o resultado completo da pesquisa:

Guilherme Boulos (PSol): 28,4%

Pablo Marçal (PRTB): 20,9%

Ricardo Nunes (MDB): 20,9%

Tabata Amaral (PSB): 10,8%

José Luiz Datena (PSDB): 6,9%

Marina Helena (Novo): 3,8%

Ricardo Senese (UP): 0,1%

João Pimenta (PCO): 0,1%

Não sei: 5,8%

Voto branco/nulo: 2,2%

A pesquisa do Instituto Atlas Intel ouviu 2.218 eleitores entre os dias 17 e 22 de setembro e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número SP-03546/2024. O levantamento tem margem de erro de dois pontos para cima ou para baixo.