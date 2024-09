Prefeitura de SP: nova pesquisa aponta Nunes destacado com (27%), seguido por Boulos (24%) e Marçal (21%)

Nova pesquisa eleitoral divulgada pelo instituto Real Time Big Data nesta segunda-feira (23) mostra que o empate técnico entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo se manteve, com Ricardo Nunes (MDB) se destacando, com 27% de intenções de votos. Na sequência Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 24% e Pablo Marçal (PRTB) com 21% de intenções de votos.

No outro pelotão aparecem Tabata Amaral (PSB), com 9%, José Luiz Datena (PSDB) com 5% e Marina Helena (Novo), 2%.

A pesquisa foi realizada por levantamento estimulado, com os possíveis candidatos e candidatas à prefeitura apresentados aos eleitores. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Confira a lista divulgada, em pesquisa encomendada pela Record:

Ricardo Nunes (MDB): 27%;

Guilherme Boulos (PSOL): 24%;

Pablo Marçal (PRTB): 21%;

Tabata Amaral (PSB): 9%;

José Luiz Datena (PSDB): 5%;

Marina Helena (Novo): 2%;

Outros (Altino Prazeres (PSTU), Bebeto Haddad (DC), João Pimenta (PCO) e Ricardo Senese (UP)): 1%;

Nulo/branco: 5%;

Não sabem/não responderam: 6%.

O levantamento foi feito com 1.500 entrevistados, entre os dias 20 e 21 de setembro (sexta-feira e sábado).

A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-00265/2024 e tem um nível de confiança de 95%.

Cenário espontâneo também aponta empate técnico

já no cenário espontâneo, quando o entrevistador não cita os candidatos, o empate técnico se mantém, porém Marçal e Boulos trocam de posição.

Confira:

Ricardo Nunes (MDB): 16%;

Pablo Marçal (PRTB): 16%;

Guilherme Boulos (PSOL): 15%;

Tabata Amaral (PSB): 7%;

José Luiz Datena (PSDB): 2%;

Outros: 3%;

Nulo/branco: 10%;

Não sabem/não responderam: 31%.

Segundo turno

No simulado do segundo turno entre os candidatos Boulos e Marçal, os dois possuem empate técnico, com o candidato do PSOL levando 40% das intenções de voto, enquanto o do PRTB fica com 38%. Nulos e brancos somam 11%, e 11% não souberam ou não responderam.

Na simulação entre Marçal e Nunes, o prefeito de São Paulo soma 44%, já o empresário 32%. Nulos e brancos foram 12%, e 12% não souberam ou não responderam.

No cenário entre Boulos e Nunes, o atual prefeito venceria com 47% contra 35% do deputado federal. Nulos e brancos somaram 9%, e 9% não souberam ou não responderam.