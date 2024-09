Datafolha: explorar cadeirada e atacar concorrentes não renderam frutos para Marçal; Nunes e Boulos lideram isolados

Se havia alguma dúvida de que o incidente no debate de domingo, quando o apresentador José Luiz Datena (PSDB) deu uma cadeirada em Pablo Marçal, poderia mudar o rumo das eleições , ela se desfez de uma vez com os dados da pesquisa Datafolha, que mostram os candidatos Paulo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (Psol) liderando isolados a corrida à Prefeitura, com 27% e 26%, respectivamente.

Marçal aparece com tímidos 19%, já fora da margem de erro, que é de três pontos para cima ou para baixo, deixando claro que o fôlego do candidato está acabando, faltando ainda cerca de três semanas para as eleições.

O segundo pelotão continua sem alterações, com Tabata Amaral (PSB) na quarta posição, com 8%, e José Luiz Datena (PSDB) com 6%, os dois em empate técnico. Marina Helena (Novo) tem 3% e os demais candidatos não pontuaram, segundo o levantamento do Datafolha. Votos brancos e nulos são 6% e não responderam, 3%, ambos com queda de 1 ponto percentual.

PESQUISA ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea realizada pelo Instituto, onde o entrevistado nomeia seu candidato sem ver a lista de opções, Boulos aparece na frente com 23%, seguido de Nunes, com 16% e Marçal, com 15%, números iguais ao registrado na pesquisa anterior. Mas nesse tipo de pesquisa, o número de indecisos sobe assustadoramente, com 28% dos entrevistados afirmando ainda não terem candidato para a Prefeitura de São Paulo.

A pesquisa Datafolha foi encomendada pela Folha e pela TV Globo e entrevistou 1.204 eleitores da cidade de São Paulo entre terça-feira (17) e quinta-feira (19). O levantamento, registrado na Justiça eleitoral sob número SP-03842/2024 tem margem de erro de três pontos para mais ou para menos.