Entenda como Tamy Contro , ex de Projota, escapou dos criminosos

Tamy Contro , ex de Projota, não estava na casa no momento do assalto

Uma viagem para outro estado fez a influenciadora Tamy Contro, ex-mulher de Projota, escapar dos assaltantes que invadiram sua casa na cidade de Cotia, na Grande São Paulo. Ela confirmou, por meio de sua conta no Instagram, que estava fora da cidade e que todos estão bem depois do susto.

“Estou no aeroporto embarcando pra casa, como vocês sabem estava em outro estado. As crianças estão bem. Tiago [nome de batismo de Projota] está bem, na medida do possível, mas está resolvendo tudo o que precisa e em breve vai falar com vocês”, escreveu a influenciadora, que é mãe de Marieva, de 4 anos, e Otto, de 1.

Tâmara ficou muito preocupada com a segurança dos filhos e reforçou que o assalto pode deixar sequelas em qualquer pessoa: “Só quem já vivenciou algo parecido consegue ter uma noção do desespero dele e das nossas famílias. Estou ansiosa para poder ter meus filhos no meu colo”, escreveu ela nas redes sociais.

Entenda o caso

A casa do cantor e ex-BBB Projota foi assaltada na madrugada de terça-feira, 17 de setembro, e, segundo o ‘Brasil Urgente’, que recebeu a informação do boletim de ocorrência com exclusividade, o famoso foi ameaçado com arma na boca antes dos criminosos levarem seu carro e objetos pessoais, como sapatos e roupas de de grife.

Aos agentes policiais, o artista contou que os dois criminosos estavam armados e fizeram terror psicológico e caçoaram do artista durante o assalto em sua casa. Eles ainda fizeram fotos e vídeos, zombando da situação com frases do tipo “olha quem perdeu dessa vez”.

Por conta do assalto, a produtora disse que a agenda de shows e os demais compromissos de Projota estavam cancelados para que ele conseguisse cuidar dos filhos e de todas as necessidades relacionadas ao caso.

Enquanto o cantor usou as redes sociais para tranquilizar os fãs, os agentes do 2° Distrito Policial de Cotia, onde o caso foi registrado como roubo de veículo e a residência, solicitou uma perícia ao Instituto de Criminalística (IC) visando encontrar os envolvidos e prendê-los.