Projota é ameaçado com arma na boca antes de levarem seu carro e objetos de valor

O cantor Projota foi vítima de assalto na madrugada da última terça-feira (17), tendo sido ameaçado com arma na boca antes de os criminosos levarem seu carro e objetos pessoais, segundo o Brasil Urgente, que recebeu a informação do boletim de ocorrência com exclusividade.

Além do carro do artista, seus sapatos e roupas de luxo também foram levados na ação. Segundo Projota aos agentes de segurança, os dois criminosos, que estavam armados, fizeram terror psicológico e caçoaram do artista durante o crime.

O cantor e ex-BBB ainda informou que a dupla de assaltantes registraram fotos e vídeos, zombando da situação com frases do tipo “olha quem perdeu dessa vez”. Os criminosos ainda utilizaram o celular de Projota para efetuar transações bancárias via PIX.