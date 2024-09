Story de Projota tranquiliza fãs após assalto: ‘Crianças estão bem’

Projota postou um vídeo no story do Instagram para tranquilizar fãs, após ter sido feito refém com seus filhos. A casa do cantor e ex-BBB, em Cotia, na Grande São Paulo, foi invadida por criminosos na madrugada de terça-feira, 17 de setembro, que levaram alguns itens de valor e o carro, um Subaru WRX 2.0, que foi encontrado na Estrada da Capuava.

No vídeo, o artista diz que ele e a família estão bem: “Estou gravando para tranquilizar vocês. As crianças estão bem e eu estou muito cansado. A todos os meus amigos, pessoas que se importam comigo e mandaram mensagem, muito obrigado. Preciso muito descansar”.

Além dos objetos e do veículo, os assaltantes também fizeram transações bancárias. O caso foi registrado no 2° Distrito Policial de Cotia, como roubo de veículo e a residência. Segundo o G1, o ex-BBB prestou depoimento e a polícia solicitou perícia ao Instituto de Criminalística (IC) visando encontrar os envolvidos.

Projota publica mensagem aos fãs após ser feito de refém dentro de casa (Reprodução/Instagram)

A influenciadora Tâmara Contro, ex-mulher de Projeta, contou que os filhos estão bem, mas não deixou de falar em sequelas: “Só quem já vivenciou algo parecido consegue ter uma noção do desespero dele e das nossas famílias. Estou ansiosa para poder ter meus filhos no meu colo”, escreveu ela nas redes sociais.

A produtora do artista também avisou os fãs que o cantor cancelou todos os compromissos profissionais que tinha para poder cuidar dos filhos e de todas as necessidades relacionadas ao caso.

Projota foi ameaçado com arma na boca

Segundo o ‘Brasil Urgente’, que recebeu a informação do boletim de ocorrência com exclusividade, o cantor e ex-BBB foi ameaçado com arma na boca antes dos criminosos levarem seu carro e objetos pessoais, como sapatos e roupas de luxo.

Aos agentes policiais, o artista contou que os dois criminosos estavam armados e fizeram terror psicológico e caçoaram do artista durante o assalto em sua casa. Eles ainda fizeram fotos e vídeos, zombando da situação com frases do tipo “olha quem perdeu dessa vez”.