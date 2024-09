Marçal se pronuncia após levar cadeirada de Datena em debate: “Foi só um esbarrão, vamo pra cima”

O candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal, se pronunciou nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (16) a respeito da cadeirada que levou de José Luiz Datena (PSDB), durante um debate na TV Cultura. Enquanto ainda estava no Hospital Sírio Libanês, onde passou a noite, ele apareceu em uma live no Instagram com um braço enfaixado. Conforme boletim médico, ele apresentou “traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito”.

“Foi só um esbarrão, vamo [sic] pra cima. Uma fraturazinha aqui na costela e uma correçãozinha aqui no dedo. Nós vamos seguir o jogo”, disse Marçal na transmissão ao vivo.

Durante a live, Marçal admitiu que enviou mensagens à Datena pedindo desculpas por conta de ataques. “Eu tô colhendo o que eu plantei. Um dia antes mandei mensagem pro cara pra ele parar esses ataques, porque ele tá me atacando de forma gratuita e mentirosa. Eu peço perdão pro cara, o debate estava civilizado, ele começa a fazer pergunta pra mim e me chama de ladrão”, afirmou.

Mesmo classificando a agressão como “um esbarrão”, o político disse que ele irá ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer um exame de corpo de delito e ainda chamou Datena de “bicho preguiça”.

“Uma cena deprimente. Vou sair daqui e vou fazer o corpo delito no IML. Não tem como, não faz sentido o cara fazer um negócio desse. Não faz sentido. Então assim, foi um esbarrão, tá tudo certo, todo mundo aqui sabe, um comedor de açúcar daquele tamanho, ele é mais lento que um bicho preguiça, mas eu fui uma oferta ali, só pro povo sentir o que que é uma pessoa que não tem medo, o que que é alguém levar pelo povo”, disse Marçal.

Datena deu cadeirada em Pablo Marçal durante debate na TV Cultura (Mariana Lienemann/Reprodução - YouTube TV Cultura)

Debate termina em confusão

A confusão envolvendo os candidatos à Prefeitura de São Paulo aconteceu durante um dos blocos do debate promovido pela TV Cultura, no domingo (15). Na ocasião, os candidatos do PRTB e PSDB começaram a discutir depois que Marçal fez menção à uma acusação de assédio contra Datena registrada anos atrás. Na sequência, Marçal seguiu com as provocações e mencionou um debate anterior no qual Datena ameaçou dar um soco nele.

Neste momento, o candidato do PRTB chamou o adversário de “arregão” e afirmou que ele “não é homem nem para fazer isso”. Na sequência, Datena abandonou seu posto no estúdio e seguiu para cima de Marçal com a cadeira utilizada por outra candidata. O mediador do debate ainda tentou intervir, mas Datena, incentivado por Marçal, arremessou a cadeira sobre ele enquanto o ofendia.

O debate precisou ser interrompido e, ao retornar, o mediador Leão Serva anunciou que Datena foi expulso da sequência do debate enquanto Marçal optou por buscar atendimento médico no Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo.

Logo após o fato, o tucano disse que não deveria ter agredido o adversário, mas que não se arrepende, “claro que não”, pois estava sendo acusado de uma mentira que fez sua família sofrer muito.

Datena destacou, ainda, que sua sogra morreu vítima de um AVC devido à crise familiar provocada pelo episódio – em 2019, uma ex-repórter do Brasil Urgente disse ao site do “Notícias da TV” que fora assediada por Datena durante uma festa da TV Bandeirantes no ano anterior. O apresentador ressaltou que a polícia e o Ministério Público investigaram o caso, não encontraram provas, e que a denunciante se retratou em cartório.

Por conta da cadeirada, um advogado da equipe de Marçal se dirigiu ao 78º Distrito Policial, onde e registrou um Boletim de Ocorrência. A assessoria do candidato do PRTB disse que espera que “medidas legais sejam tomadas”.