Boletim médico divulgado após alta de Pablo Marçal aponta fraturas

Boletim médico de Marçal revela traumatismos no tórax e no punho.

O candidato à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB) teve alta hospitalar na manhã desta segunda-feira, dia 16 de setembro. Conforme reportagem do portal Metrópoles, após a alta médica do influenciador, o Hospital Sírio-Libanês divulgou o boletim médico referente ao atendimento de Marçal na unidade.

De acordo com as informações divulgadas, o candidato à Prefeitura apresentou “traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas”.

Pouco tempo depois, o candidato foi às redes sociais para confirmar a informação de que recebeu alta. Em live com os seguidores ele minimizou o episódio da cadeirada de Datena (PSDB) ao afirmar que foi “somente um esbarrão e uma fraturazinha” na costela.

Debate termina em confusão

A confusão envolvendo os candidatos à Prefeitura de São Paulo aconteceu durante um dos blocos do debate promovido pela TV Cultura no último domingo, dia 15 de setembro. Na ocasião, os candidatos do PRTB e PSDB começaram a discutir depois que Marçal fez menção à uma acusação de assédio contra Datena registrada anos atrás. Na sequência, Marçal seguiu com as provocações e mencionou um debate anterior no qual Datena ameaçou dar um soco nele.

Neste momento, o candidato do PRTB chamou o adversário de “arregão” e afirmou que ele “não é homem nem para fazer isso”. Na sequência, Datena abandonou seu posto no estúdio e seguiu para cima de Marçal com a cadeira utilizada por outra candidata. O mediador do debate ainda tentou intervir, mas Datena, incentivado por Marçal, arremessou a cadeira sobre ele enquanto o ofendia.

O debate precisou ser interrompido e, ao retornar, o mediador Leão Serva anunciou que Datena foi expulso da sequência do debate enquanto Marçal optou por buscar atendimento médico no Hospital Sírio-Libanês, na região central de São Paulo.