Unidade prisional em que Deolane Bezerra está presa teve confusão na chegada da empresária

A chegada de Deolane Bezerra à Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste Pernambucano, causou uma confusão entre as detentas internadas na unidade. De acordo com uma reportagem publicada pela IstoÉ Gente, o local está superlotado e a chegada da empresária teria desagradado as demais mulheres que cumprem pena no lugar.

Conforme a reportagem, a confusão foi uma forma de protesto contra a situação do presídio que atualmente abriga 264 condenadas quando sua capacidade máxima é para 107 mulheres. Vale lembrar que Deolane ocupa uma cela individual na unidade prisional.

A matéria em questão cita uma reportagem de Josival Ricardo, da TV Jornal, que apurou a situação e afirmou que a revolta das presidiárias causou comoção na equipe da penitenciária, que decidiu realizar uma reforma externa na unidade prisional e pintar as paredes da fachada do local. Além destas informações, o repórter ainda revelou que Deolane recebeu de café da manhã uma banana, um suco e dois copos de água.

Mudança de presídio

A exemplo do que aconteceu na Colônia Penal Feminina de Recife, local em que Solange Bezerra, mãe de Deolane, segue presa, fãs e seguidores da empresária já estão se acumulando na frente do presídio, onde tapam a boca em sinal de protesto pela justificativa da nova prisão de Deolane.

Investigada pela “Operação Integration”, a empresária é suspeita dos crimes de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Ela e a mãe foram presas no dia 04 de setembro, mas Deolane foi beneficiada com um habeas corpus por ter uma filha de 8 anos de idade. No entanto, a empresária descumpriu as medidas cautelares previstas e voltou a ser presa nesta semana.

Por conta da comoção gerada pelos seguidores e fãs de Deolane em frente à Colônia Penal Feminina de Recife, a Justiça determinou a transferência da empresária para a Colônia Penal Feminina de Buíque, local em que as “Canibais de Garanhuns” cumprem pena.