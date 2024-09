Detalhes das movimentações financeiras da mãe de Deolane Bezerra são revelados

Novas informações referentes à prisão de Solange Bezerra, mãe da empresária Deolane Bezerra, indicam que ela segue presa devido à suspeita de “atividades relacionadas com o tráfico de drogas e sonegação fiscal”. Segundo o portal Metrópoles, alguns detalhes das apurações feitas como parte da “Operação Integration” foram divulgados por Leo Dias.

A princípio, chamou atenção dos investigadores o fato de que Solange supostamente teria declarado uma renda mensal de R$10 mil, enquanto movimentações de valores maiores, chegando a R$480 mil, foram registradas em algumas ocasiões.

Além disso, LeoDias afirmou que no documento ao qual teve acesso a mãe de Deolane é citada como se tivesse envolvimento em “mídia negativa juntamente com suas sócias”. Os conteúdos em questão teriam relações com o tráfico de drogas e sonegação fiscal, algo que não foi esclarecido pelo Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

Detalhes das movimentações financeiras foram revelados

Conforme citado pelo Metrópoles, um gráfico feito pela Justiça buscou esclarecer os valores movimentados por Solange. No detalhamento é possível notar que ao invés de receber dinheiro pelas supostas ações de publicidade, Solange envia dinheiro às intermediadoras de pagamentos. Além disso, ela compartilharia o mesmo endereço de e-mail que o neto, Kayky Bezerra, filho de Deolane.

Algumas das movimentações citadas foram:

Dayanne (filha) enviou para Solange Bezerra R$9,6 mil

Solange enviou para Kayky Bezerra (neto) R$409.440 mil

Solange enviou para Pay Brokers (intermediadora de pagamentos) R$167.433,23 mil e recebeu R$73,7 mil

Solange enviou para uma segunda Pay Brokers R$90.290 mil e recebeu R$50 mil

Solange enviou para uma terceira Pay Brokers R$34.042,68 mil

Solange enviou para Daniele (filha) R$9.769,36 mil.

Presa desde o dia 4 de setembro, Solange Bezerra teve um novo pedido de Habeas Corpus negado pela Justiça. Desta vez a solicitação foi feita ao STJ, que seguiu a mesma linha de decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) e negou o pedido feito pela defesa de Solange.