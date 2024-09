Manifestação paga por irmãs teria motivado a transferência de Deolane Bezerra para outro presídio

Segundo informações publicadas pelo G1, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) confirmou que os populares que se aglomeraram em frente a Colônia Penal Feminina do Recife, onde Deolane Bezerra estava presa, foram pagos por parentes da empresária para se manifestarem no local.

A empresária, influenciadora e advogada foi presa no dia 04 de setembro em uma operação contra lavagem de dinheiro por meio de jogos ilegais. Ela chegou a ser liberada no dia 06 de setembro, mas voltou a ser presa após não cumprir com as medidas cautelares previstas na prisão domiciliar. Em sua segunda prisão, Deolane foi encaminhada para a penitenciária de Buíque, no Agreste, onde também cumprem pena as “Canibais de Garanhuns”.

Em declaração, o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, responsável por negar o pedido de habeas corpus feito pela defesa de Deolane, afirmou que a manifestação realizada em frente a Colônia Penal de Recife motivou a troca do local da prisão da influenciadora.

“O financiamento de manifestantes, por iniciativa de familiares da paciente (Deolane), para se aglomerarem diante da Colônia Penal Feminina do Recife (Bom Pastor) e realizarem protesto, demonstra a total inconveniência da permanência da paciente em suas instalações, justificando o seu encarceramento em Buíque”.

Notas de dinheiro entregues pelas irmãs

Segundo a reportagem, imagens divulgadas por meio da internet mostraram parentes de Deolane entregando notas de dinheiro para pessoas que estão aglomeradas na frente da Colônia Penal.

Por sua vez, o G1 revelou ter ouvido alguns manifestantes que disseram ter visto “falsos fãs” no local. Eles estariam recebendo dinheiro da equipe de Deolane, uma das mulheres teria recebido a quantia de R$300 reais da irmã da empresária.

Até o momento, as irmãs de Deolane não se pronunciaram sobre o assunto. Apesar de sua transferência para outro presídio, Solange Bezerra, mãe da influenciadora, permanece presa na Colônia Penal Feminina do Recife.