A mensagem motivacional de Chefinho, filho de Deolane Bezerra, após a prisão

“Seja paciente, às vezes é preciso passar pelo pior para conseguir o melhor”, publicou Giliard Santos, de 20 anos, o filho mais velho de Deolane Bezerra, nas redes sociais, logo após a prisão da influenciadora digital, durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco que apreendeu também os carros de luxo e joias da advogada.

ANÚNCIO

A publicação foi feita na manhã desta quarta-feira (04), nos stories do Instagram, mas sem citar o nome de Deolane, que foi levada ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri) pelos agentes atuavam no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Quem é o filho mais velho de Deolane Bezerra?

Conhecido nas redes sociais como Chefinho, o filho mais velho de Deolane não comenta muito sobre sua vida pessoal com os seus seguidores. Mas, na descrição do seu perfil no Instagram, ele assume ser um “apostador profissional”.

“Só quem se arrisca merece viver o extraordinário”, é outra descrição que chama atenção de quem acessa o perfil oficial de Giliard Santos, que ostenta uma vida luxuosa, com fotos em destinos paradisíacos, como San Andrés, no Caribe, e Hollywood, na Califórnia (EUA).

O filho de Deolane Bezerra prestou depoimento na polícia

Mas, em agosto deste ano, o filho da ex-participante do reality show ‘A Fazenda’ teve que dar algumas explicações para a Polícia Militar de São Paulo, que apreendeu um carro de luxo da marca McLaren, que estava sem placa e que teve sua cor alterada, de vermelho para roxo.

O filho de Deolane, que postou fotos em um resort de luxo em Pernambuco, prestou depoimento aos policiais do 30º DP de São Paulo e, segundo o boletim de ocorrência, afirmou que não tinha a carteira de habilitação, informação que foi confirmada pelo banco de dados do Centro de Operações da PM (Copom), e que não foi o responsável pela mudança da cor do veículo,que já tinha sido comprado “envelopado” em roxo.

Em seguida, ele foi liberado e o McLaren foi encaminhado para um pátio de recolhimento de veículos situado na Zona Leste da capital paulista, onde ficou até a realização de exame pericial e a regularização da documentação.