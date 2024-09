De resort de luxo a depoimento em delegacia: entenda a prisão de Deolane Bezerra em PE

Deolane Bezerra postou fotos em um resort de luxo no litoral do Pernambuco; hoje ela foi fotografada prestando depoimento em delegacia

A empresária, advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, que foi presa em uma operação contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro, em Recife, em Pernambuco, estava passeando no estado e, um dia antes, fez uma série de postagens em um resort de luxo. Na manhã desta quarta-feira (4), no entanto, ela foi fotografada prestando depoimento no Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri). A mãe dela, Solange Alves Bezerra Santos, também foi detida.

“Olha que lugar, você tá doido! Que lugar maravilhoso. Tem vida mais barata, mas não presta, não”, disse Deolane nos stories de seu Instagram, um dia antes de ser presa. “Mentira, a gente é feliz, um pouco. Dinheiro não traz felicidade. Compra algumas coisinhas, compra, mas não traz felicidade plena”, ressaltou ela.

A viagem foi interrompida pela “Operação Integration”, deflagrada pela Polícia Civil, que investiga uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A ex-participante do reality ‘A Fazenda’ foi detida na manhã de hoje, enquanto estava no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Uma foto publicada pelo jornal “O Globo” mostrou a influencer prestando depoimento na sede do Depatri. A defesa não foi encontrada para comentar o assunto, mas a irmã dela, Dayanne Bezerra, que também é advogada, disse nas redes sociais que Deolane e a mãe têm ligação com uma empresa “idônea” que atua em todo o Brasil, ressaltou que a inocência delas será provada e alegou que a família é alvo de perseguição.

As investigações da “Operação Integration” começaram em abril de 2023, com objetivo de identificar e desarticular organização criminosa voltada à prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Além da prisão de Deolane, o juiz da 12ª Vara Criminal da Comarca do Recife expediu outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil, também foi decretado o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações, além de bloqueios de ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões.

A Justiça também determinou a imposição de medidas cautelares como entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo.

A Polícia Civil de São Paulo também presta apoio à operação e, acompanhada de agentes de Pernambuco, foi até a casa de Deolane, onde apreendeu objetos de valor, como relógios e dinheiro.

Outras investigações contra Deolane

Em fevereiro passado, a Polícia Civil começou a investigar se Deolane Bezerra tinha alguma ligação com traficantes do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. A suspeita começou quando ela postou uma série de fotos no Instagram usando um colar de ouro que seria de Thiago da Silva Folly, conhecido como “TH”, que é o líder do tráfico local.

As imagens viralizaram e a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que tem um inquérito aberto para apurar a atuação da quadrilha do Terceiro Comando Puro (TCP), liderada por “TH”, instaurou uma investigação para apurar qual a ligação da influenciadora com os traficantes.

Já em 2022, Deolane também foi investigada pela polícia por suspeita de lavagem de dinheiro e chegou a ter carros apreendidos durante uma operação. No entanto, ela acabou sendo inocentada das acusações.