Irmã de Deolane Bezerra diz que mãe também foi presa em ação contra jogos ilegais: “Perseguidas”

Dayanne Bezerra, irmã da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, que foi presa em uma operação contra jogos ilegais e lavagem de dinheiro, afirma que a mãe delas, Solange Alves Bezerra Santos, também foi detida. Em postagem nos stories do Instagram, a jovem ressaltou que as duas têm ligação com uma empresa “idônea” que atua em todo o Brasil, ressaltou que a inocência delas será provada e alegou que a família é alvo de perseguição.

“Sabemos que essa é uma empresa que atua em todo o Brasil, com diversos influenciadores, com diversas emissoras de televisão, e até onde eu sei, uma empresa idônea. Mais uma vez minha família está sendo perseguida (...) mas vamos provar a nossa inocência, custe o que custar. Nós não temos vergonha e não devemos nada”, ressaltou Dayanne.

A irmã de Deolane destacou que qualquer pessoa que divulgar “inverdades” sobre elas serão processadas. “Todo mundo que estiver passando notícias com inverdades e mentiras, sem nem saber o teor do processo ainda, nós iremos processar um por um. Estamos aqui gravando tudo, pois todos serão processados”, disse ela, que em outra postagem que destacou que “Deolane é inocente, minha mãe também, e vamos provar”.

As prisões de Deolane e sua mãe ocorreram na manhã desta quarta-feira (4), em Pernambuco, na “Operação Integration”, que investiga uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A ex-participante do reality ‘A Fazenda’ foi levada ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), na Zona Sul do Recife.

De acordo com o site G1, as investigações começaram em abril de 2023 e, além da prisão de Deolane, o juíz da 12ª Vara Criminal da Comarca do Recife expediu outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil, também foi decretado o sequestro de bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações, além de bloqueios de ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões. A Justiça também determinou a imposição de medidas cautelares como entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo.

Outras investigações contra Deolane

Em fevereiro, a Polícia Civil começou a investigar se Deolane Bezerra tinha alguma ligação com traficantes do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. A suspeita começou quando ela postou uma série de fotos no Instagram usando um colar de ouro que seria de Thiago da Silva Folly, conhecido como “TH”, que é o líder do tráfico local.

As imagens viralizaram e a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que tem um inquérito aberto para apurar a atuação da quadrilha do Terceiro Comando Puro (TCP), liderada por “TH”, instaurou uma investigação para apurar qual a ligação da influenciadora com os traficantes.

Em 2022, Deolane também foi investigada pela polícia por suspeita de lavagem de dinheiro e chegou a ter carros apreendidos durante uma operação. No entanto, ela acabou sendo inocentada das acusações.