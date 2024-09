Deolane Bezerra é presa em investigação sobre lavagem de dinheiro e jogos ilegais

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra foi presa numa operação da Polícia Civil de Pernambuco, chamada Integration, que investiga uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A ex-participante do reality ‘A Fazenda’ foi levada ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri) na manhã desta quarta-feira (4), quando os agentes atuavam no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Segundo o G1, as investigações começaram em abril de 2023 e, além da prisão de Deolane, o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca do Recife expediu outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia.

Até o momento, a equipe que gerencia as redes sociais da influenciadora digital não publicou nenhuma informação aos seguidores da advogada famosa.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco afirmou que essa é a 42ª Operação de Repressão Qualificada do ano e que ela tem o intuito de identificar e desarticular organização criminosa voltada à prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

A polícia também afirmou que o bloqueio de ativos financeiros ultrapassa o valor de R$ 2 bilhões, com entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo.

Um colar fez Deolane Bezerra virar alvo de investigação policial

Em fevereiro, a Polícia Civil começou a investigar se Deolane Bezerra tinha alguma ligação com traficantes do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. A suspeita começou quando ela postou uma série de fotos no Instagram usando um colar de ouro que seria de Thiago da Silva Folly, conhecido como “TH”, que é o líder do tráfico local.

As imagens viralizaram e a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), que tem um inquérito aberto para apurar a atuação da quadrilha do Terceiro Comando Puro (TCP), liderada por “TH”, instaurou uma investigação para apurar qual a ligação da influenciadora com os traficantes.

Em 2022, Deolane também foi investigada pela polícia por suspeita de lavagem de dinheiro e chegou a ter carros apreendidos durante uma operação. No entanto, ela acabou sendo inocentada das acusações.