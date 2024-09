Deolane Bezerra presa: Polícia apreendeu carros de luxo e joias nesta quarta

A operação da Polícia Civil, chamada Integration, que prendeu a advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra em Recife, na manhã desta quarta-feira (04), também apreendeu joias e carros de luxo e, segundo o jornal O Globo, a Justiça também determinou a imposição de medidas cautelares como entrega de passaporte, suspensão do porte de arma de fogo e cancelamento do registro de arma de fogo, além do bloqueio de ativos financeiros no valor de mais de R$ 2,1 bilhões.

Porém, o mesmo aconteceu em 2022, quando a ex-participante do reality show ‘A Fazenda’ (Record) viu um carro de luxo da marca Porsche e algumas joias serem levadas pela polícia do 27º Distrito Policial de São Paulo, no Campo Belo, que investigavam o envolvimento da famosa na divulgação de jogos on-line.

Na época, a equipe de Deolane emitiu uma nota informando que os contratantes “passam por um rigoroso processo de avaliação de idoneidade da empresa/pessoa, bem como, sobre o crivo da legalidade do produtor/serviço a ser divulgado pela influenciadora”.

O que levou Deolane Bezerra para prisão?

Vista como “perseguida” por Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, a influenciadora digital foi presa pela Polícia Civil de Pernambuco, e levada ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), na manhã desta quarta-feira (04), durante a operação Integration, que investiga uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A operação aconteceu no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Segundo o G1, além da influenciadora digital e de sua mãe, Solange Alves Bezerra Santos, o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca do Recife expediu outros 18 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão no Recife, Campina Grande (PB), Barueri (SP), Cascavel (PR), Curitiba e Goiânia.

Por meio de uma nota enviada à imprensa, a Polícia Civil de Pernambuco destacou que a investigação que prendeu Deolane tem objetivo de identificar e desarticular organização criminosa voltada à prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro.