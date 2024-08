Recém-nascida é abandonada em praça durante madrugada gelada em Santo André, no ABC Paulista

Uma recém-nascida foi abandonada em uma praça na Avenida Alfredo Maluf, em Santo André, no ABC Paulista, durante a madrugada da última quarta-feira (27), quando os termômetros marcavam apenas 6ºC. A menina estava enrolada em um cobertor e foi encontrada por vizinhos, que escutaram o choro insistente. Ela foi socorrida pela Polícia Militar e levada a um hospital que fica nas proximidades.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o caso foi registrado como abandono de incapaz pelo 2º Distrito Policial de Santo André, que solicitou perícia aos objetos que estavam com a recém-nascida. A polícia também busca por imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os responsáveis por deixar o bebê na praça.

“A Polícia Civil investiga o abandono de uma recém-nascida, encontrada na madrugada desta quarta-feira (28), na Av. Alfredo Maluf, em Santo André. Segundo o boletim de ocorrência, a bebê foi encontrada por uma jovem, enrolada em uma coberta. Ela foi levada ao Hospital Bartira e o conselho tutelar acionado. O caso foi registrado como abandono de incapaz pelo 2º DP de Santo André, que solicitou perícia aos objetos que estavam com a vítima”, destacou a SSP-SP.

O Conselho Tutelar acompanha o caso e ficará responsável por acolher a menina, quando ela tiver alta médica. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dela.

Bebê abandonado em UPA

Em julho passado, um bebê foi abandonado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Baeta Neves, em São Bernardo do Campo, também no ABC Paulista. Ele foi encontrado por uma funcionária da limpeza no chão de um dos banheiros, perto de um vaso sanitário, enrolado em fronhas e vestindo um moletom vermelho. Com ele, havia um bilhete que dizia: “Boa tarde. Por favor, cuidem bem dele e o levem ao médico”.

Uma investigação foi instaurada e descobriu que o menino foi abandonado pelos pais, de 15 e 17 anos. Eles não queriam a gestação, mas decidiram seguir até o fim e, depois que a garota teve um parto em casa, levaram o menino até a UPA. Lá, a adolescente abandonou a criança no banheiro.

O caso foi registrado como abandono de incapaz no 6ºDP de São Bernardo do Campo e segue sendo apurado. Os pais do bebê não foram apreendidos, porém os representantes legais ficaram com a responsabilidade de apresentá-los em sede judicial quando necessário.

O recém-nascido foi socorrido e internado em um hospital. O Conselho Tutelar da cidade acompanha o caso.