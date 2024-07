Adolescente que deixou bebê na UPA revela ter dado à luz sozinha em sua casa

A adolescente de 15 anos identificada como sendo a responsável por abandonar um bebê na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Baeta Neves deu detalhes sobre caso durante seu depoimento. Conforme publicado pelo Diário do Grande ABC, a menina revelou que seus pais não sabiam da gestação e que deu à luz sozinha em sua casa.

Além disso, a menina ainda revelou que o genitor da criança, que tem 17 anos, chamou um carro de aplicativo para levá-la até a UPA na qual deixou o recém-nascido. O casal em questão responde pelo crime de abandono de incapaz em caso investigado pelo 6ºDP da cidade de São Bernardo do Campo.

O recém-nascido foi encontrado dentro do banheiro da UPA no dia 21 julho. Ele estava com um bilhete pedindo para que fosse “bem cuidado e levado ao médico”. Toda ação da adolescente foi registrada pelas câmeras de segurança do local.

Depoimentos desencontrados

Os adolescentes compareceram à delegacia de forma voluntária na última sexta-feira, dia 26 de julho, acompanhados por seus responsáveis, e confessaram o ato. Inicialmente, a menina chegou a mentir em seu depoimento afirmando não ser a mãe da criança.

No entanto, em nova declaração, confirmou ter dado à luz ao bebê. A menina também afirmou ter escrito o bilhete deixado ao lado da criança e disse ter o consentimento do pai do bebê para deixar o recém-nascido no local.

Em dados obtidos por meio do boletim de ocorrência, a adolescente declarou ter feito o parto sozinha em sua casa. “A adolescente afirmou ter realizado o parto sozinha, em casa, no mesmo dia em que deixou o bebê. Disse que seus pais não sabiam sobre o fato e nem sobre sua gravidez. Os adolescentes praticaram o ato infracional equiparado ao artigo 133 do Código Penal Brasileiro”.

Os dois não foram apreendidos visto que não houve flagrante, porém os representantes legais ficaram com a responsabilidade de apresentá-los em sede judicial quando necessário.

