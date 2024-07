Polícia procura por mulher que abandonou bebê em UPA no ABC Paulista; menino segue internado

A Polícia Civil procura por uma mulher suspeita de abandonar um bebê de nove meses no banheiro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Baeta Neves, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ela foi flagrada por câmeras de segurança da unidade entrando com a criança no colo e depois saindo sem ela. O menino segue internado recebendo tratamentos com antibióticos.

ANÚNCIO

O caso aconteceu na tarde do último domingo (21). Segundo a investigação, as imagens mostraram que a mulher suspeita entrou na UPA às 15h49. Ela permaneceu no local até 15h56, quando já saiu sem o bebê.

Uma funcionária da limpeza localizou o menino no chão de um dos banheiros, perto de um vaso sanitário, enrolado em fronhas e vestindo um moletom vermelho. Com ele, havia um bilhete que dizia: “Boa tarde. Por favor, cuidem bem dele e o levem ao médico”.

Bilhete deixado com bebê abandonado pedia que 'cuidassem dele' (Reprodução/Redes sociais)

Assim que foi achado, o bebê foi atendido pela própria equipe médica da UPA e depois encaminhado para o Hospital da Mulher. Exames físicos apontaram que ele tem 39 semanas, ou seja, pouco mais de nove meses.

“O bebê foi encaminhado ao Hospital da Mulher, onde permanece sob cuidados médicos. O caso foi registrado como abandono de incapaz no 1º DP de São Bernardo do Campo, que atua para esclarecer os fatos”, esclareceu a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Já a Prefeitura de São Bernardo do Campo informou que o Conselho Tutelar acompanha o caso e que o bebê segue internado, com previsão de alta em 30 dias.