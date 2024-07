Bebê é abandonado em UPA no ABC Paulista com bilhete que dizia: “Cuidem bem dele”

Bebê foi abandonado em UPA no bairro Baeta Neves, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista

Um bebê foi abandonado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Baeta Neves, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na tarde de domingo (21). O bebê foi encontrado por uma funcionária da limpeza no chão de um dos banheiros, perto de um vaso sanitário, enrolado em fronhas e vestindo um moletom vermelho. Com ele, havia um bilhete que dizia: “Boa tarde. Por favor, cuidem bem dele e o levem ao médico”.

ANÚNCIO

Assim que foi achado, o bebê foi atendido pela própria equipe médica da UPA e depois encaminhado para o Hospital da Mulher. Exames físicos apontaram que ele tem pouco mais de nove meses. Não há outros detalhes sobre o estado de saúde da criança.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher suspeita entrou na UPA, às 15h49. Ela permaneceu no local até 15h56, quando já saiu sem o bebê.

“O bebê foi encaminhado ao Hospital da Mulher, onde permanece sob cuidados médicos. O caso foi registrado como abandono de incapaz no 1º DP de São Bernardo do Campo, que atua para esclarecer os fatos”, ressaltou a secretaria.

Já a Prefeitura de São Bernardo do Campo informou que o Conselho Tutelar acompanha o caso e que o bebê segue internado, sem previsão de alta.