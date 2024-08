“Não entro mais”: passageiros desistem de voar com a Voepass após pouso de emergência em MG

Alguns dos passageiros que seguiam em um avião da Voepass, que decolou de Rio Verde, em Goiás, com destino a Guarulhos, na Grande São Paulo, mas que teve que pousar no aeroporto de Uberlândia, em Minas Gerais, após declarar emergência, desistiram de seguir viagem com a companhia. Eles dizem que foram informados que seriam realocados em outros voos, mas preferiram continuar seus trajetos de carro e ônibus. A empresa aérea informou que o desvio da rota ocorreu após uma “questão técnica”, mas sem detalhar o problema.

Um dos passageiros que desistiu de seguir em outro avião da companhia foi o aposentado Wilson Torrubia. Em entrevista ao “Bom dia Brasil”, da TV Globo, ele explicou os motivos da decisão: “Disseram, olha: ‘se vocês quiserem ir em outra aeronave sairá às 22h. Caso contrário, se quiserem ir por estrada de rodagem, ônibus, são 10 horas de viagem’. Qual a opção? Bem, a opção é desistir, não entro mais em uma aeronave dessa empresa”, afirmou o idoso.

O professor José Ribamar Privado Filho, que seguia com a esposa, também desistiu de seguir em outro voo. À TV Globo, ele disse que eles estavam apreensivos por conta do acidente aéreo com o avião da empresa ocorrido em Vinhedo, no interior paulista, no último dia 9, que matou 62 pessoas.

“Como a gente ia apenas passear em São Paulo, e iríamos retornar no domingo [18], a gente resolveu depois disso tudo ficar aqui e daqui retornar de carro. A gente fica tenso devido à tragédia que ocorreu há uma semana atrás e isso aí deixa a gente mais sensibilizado. Acho que já deu, é melhor voltar para casa”, afirmou o professor.

Aposentado Wilson Torrubia (à esquerda) e o professor José Ribamar Privado Filho estão entre os passageiros que desistiram de seguir em voo da Voepass (Reprodução/TV Globo)

Procurada, a Voepass informou que “a aeronave do voo PTB 2211, prefixo PS-VPA, um ATR 72-600, procedente de Rio Verde (GO) com destino a Guarulhos (SP), fez um pouso técnico por volta das 19h15 de hoje em Uberlândia (MG), após identificação de uma questão técnica. A aeronave pousou com todos os sistemas operacionais em funcionamento. A empresa informa que os 38 passageiros serão reacomodados para seguirem até o destino”, dizia o texto.

A companhia aérea não comentou sobre os passageiros que desistiram de seguir viagem após o incidente.

Representantes da empresa devem comparecer em uma reunião na Agência Nacional Civil (Anac) nesta sexta-feira (16) para dar detalhes sobre o pouso de emergência em Uberlândia e também sobre a queda do avião em Vinhedo.

Pouso de emergência

O vídeo abaixo mostra o momento do pouso de emergência no Aeroporto Tenente Coronel Aviador César Bombonato, em Uberlândia. O voo 2211 partiu de Rio Verde às 18h03 de quinta-feira (15) com destino ao aeroporto de Guarulhos, mas pousou em Uberlândia às 19h15, segundo informações do site Flightaware, que monitora as operações aéreas em tempo real. O tempo previsto de viagem era de 1h54, mas o voo durou apenas 1h11.

A Aena Brasil, concessionária que administra o Aeroporto Tenente Coronel Aviador César Bombonato, em Uberlândia, informou ao site UOL que a aeronave declarou emergência às 18h54 e pousou às 19h14, sendo que todos os recursos do Plano de Emergência foram destinados para atender a operação, mas não houve necessidade de ativação.

A concessionária ressaltou que os passageiros e tripulantes desembarcaram em segurança e nenhum deles precisou de atendimento médico.

“Não houve impacto às operações do aeródromo. Informações sobre o motivo da declaração de emergência, a acomodação dos passageiros ou outros assuntos relacionados ao voo e à aeronave podem ser obtidas com a companhia aérea”, ressaltou a Aena Brasil.

Queda de avião matou 62 pessoas

No último dia 9, o avião ATR-72 da VoePass, prefixo PS-VPB, caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, matando 62 pessoas. No total, 58 eram passageiros e quatro tripulantes. Além deles, uma cachorrinha que seguia com uma família venezuelana também morreu.

O avião bimotor saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h50, com destino a Guarulhos, na Grande São Paulo, onde pousaria às 13h45. No entanto, o avião caiu no quintal de uma residência, que fica em um condomínio residencial de Vinhedo, mas nenhuma vítima foi registrada em solo.

O acidente é investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), além de inquéritos que foram instaurados pela Polícia Federal e Polícia Civil.

Moradores conseguiram registrar o exato momento em que a aeronave rodava no ar e caiu. Na sequência, o avião pegou fogo e nenhum do ocupantes sobreviveu (assista abaixo):