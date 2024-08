“Não há sobreviventes”, diz governador de SP sobre avião que caiu com 62 pessoas a bordo

Avião com 62 pessoas a bordo caiu em Vinhedo, no interior de SP; não há sobreviventes

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou que não há sobreviventes no acidente aéreo registrado na tarde desta sexta-feira (9) em Vinhedo, no interior paulista. Segundo a Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, a aeronave levava 58 passageiros e quatro tripulantes.

“As nossas orações dirigidas para que Deus acolha essas pessoas. Temos informações que não há sobreviventes. Que Deus possa confortar a família dessas pessoas”, disse o governador, em entrevista à CNN Brasil.

O Corpo de Bombeiros ainda trabalha na operação de resgate e não confirmou o número oficial de vítimas fatais. Já a assessoria de imprensa da Prefeitura de Valinhos, que auxiliou na ocorrência, informou que todas as pessoas que estavam na aeronave morreram.

O avião caiu no quintal de uma residência, que fica em um condomínio, mas nenhuma vítima foi registrada em solo. “O avião caiu no quintal, na frente de uma residência. Não há vítimas externas, somente as que estavam na aeronave (...) as pessoas estavam na casa no momento do acidente, inclusive, mas não se feriram”, afirmou o secretário de Segurança Pública de Vinhedo, Osmir Cruz.

62 pessoas a bordo

O avião bimotor, modelo ATR-72, saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h50, com destino a Guarulhos, na Grande São Paulo, onde pousaria às 13h45. A capacidade é de 68 passageiros.

No entanto, a VoePass diz que a aeronave levava 58 passageiros e quatro tripulantes, totalizando 62 pessoas a bordo. A companhia também não confirmou o número de vítimas fatais da queda.

“A VOEPASS Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283- avião PS - VPB, nesta terça-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP. A aeronave decolou de Cascavel/PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo.

A VOEPASS acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo.

A Companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores.”

Já a Força Aérea Brasileira (FAB) destacou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Cenipa, estão a caminho do local da queda.

Vídeos mostram queda

Moradores conseguiram registrar o exato momento em que a aeronave rodava no ar e caiu, por volta das 13h28. Na sequência, o avião pegou fogo (veja abaixo):