Saiba o que levou avião da Voepass que seguia para SP a fazer pouso em MG; vídeo mostra desvio na rota

Um avião da Voepass que decolou de Rio Verde, em Goiás, com destino a Guarulhos, na Grande São Paulo, teve que pousar no aeroporto de Uberlândia, em Minas Gerais, após declarar emergência. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a mudança da rota da aeronave (veja abaixo). A companhia aérea informou que o desvio foi necessário após uma “questão técnica”, sem detalhar o problema. Todos os ocupantes desembarcaram em segurança.

ANÚNCIO

O voo 2211 partiu de Rio Verde às 18h03 de quinta-feira (15) com destino ao aeroporto de Guarulhos, mas pousou em Uberlândia às 19h15, segundo informações do site Flightaware, que monitora as operações aéreas em tempo real. O tempo previsto de viagem era de 1h54, mas o voo durou apenas 1h11.

Procurada, a Voepass informou que “a aeronave do voo PTB 2211, prefixo PS-VPA, um ATR 72-600, procedente de Rio Verde (GO) com destino a Guarulhos (SP), fez um pouso técnico por volta das 19h15 de hoje em Uberlândia (MG), após identificação de uma questão técnica. A aeronave pousou com todos os sistemas operacionais em funcionamento. A empresa informa que os 38 passageiros serão reacomodados para seguirem até o destino”, dizia o texto.

Já a Aena Brasil, concessionária que administra o Aeroporto Tenente Coronel Aviador César Bombonato, em Uberlândia, informou ao site UOL que a aeronave declarou emergência às 18h54 e pousou às 19h14, sendo que todos os recursos do Plano de Emergência foram destinados para atender a operação, mas não houve necessidade de ativação.

A concessionária ressaltou que os passageiros e tripulantes desembarcaram em segurança e nenhum deles precisou de atendimento médico.

“Não houve impacto às operações do aeródromo. Informações sobre o motivo da declaração de emergência, a acomodação dos passageiros ou outros assuntos relacionados ao voo e à aeronave podem ser obtidas com a companhia aérea”, ressaltou a Aena Brasil.

Queda de avião matou 62 pessoas

No último dia 9, o avião ATR-72 da VoePass, prefixo PS-VPB, caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, matando 62 pessoas. No total, 58 eram passageiros e quatro tripulantes. Além deles, uma cachorrinha que seguia com uma família venezuelana também morreu.

ANÚNCIO

O avião bimotor saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h50, com destino a Guarulhos, na Grande São Paulo, onde pousaria às 13h45. No entanto, o avião caiu no quintal de uma residência, que fica em um condomínio residencial de Vinhedo, mas nenhuma vítima foi registrada em solo.

Moradores conseguiram registrar o exato momento em que a aeronave rodava no ar e caiu. Na sequência, o avião pegou fogo e nenhum do ocupantes sobreviveu (assista abaixo):

Na terça-feira (13), o comandante José Luiz Felício Filho, presidente da companhia aérea Voepass, falou pela primeira vez após o acidente. Em um vídeo, ele prestou solidariedade às famílias das vítimas e ressaltou que os cuidados com as vidas dos passageiros e tripulantes “sempre foi e continuará sendo prioridade número um”. Além disso, reforçou que a empresa segue “as melhores práticas internacionais” de segurança.

O acidente é investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), além de inquéritos que foram instaurados pela Polícia Federal e Polícia Civil.