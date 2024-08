“Vida sempre foi prioridade”: veja o que disse o presidente da Voepass após acidente que matou 62

Comandante José Luiz Felício Filho, presidente da Voepass, falou pela primeira vez após acidente aéreo que matou 62 pessoas, em Vinhedo, no interior de SP

O comandante José Luiz Felício Filho, presidente da companhia aérea Voepass, falou pela primeira vez após o acidente aéreo que matou 62 pessoas em Vinhedo, no interior de São Paulo. Em um vídeo, ele prestou solidariedade às famílias das vítimas e ressaltou que os cuidados com as vidas dos passageiros e tripulantes “sempre foi e continuará sendo prioridade número um”. Além disso, reforçou que a empresa segue “as melhores práticas internacionais” de segurança.

Veja o vídeo abaixo:

“Quero começar expressando mais uma vez toda a minha solidariedade às pessoas que estão sofrendo neste momento de profunda dor (...) Como presidente e cofundador dessa empresa, estou aqui para dizer que é um momento de grande pesar para todos nós da família Voepass. Toda a nossa equipe está voltada para garantir a assistência irrestrita aos familiares das vítimas. Não estamos medindo esforços logísticos e operacionais para que todos recebam nosso efetivo apoio neste momento”, disse o comandante.

Ele ressaltou que a companhia presta todo o apoio aos familiares das vítimas, como os custos de transporte, hospedagem, alimentação, translado, além de apoio psicológico e todas as despesas necessárias para as pessoas afetadas pelo acidente.

“Não estamos medindo esforços logísticos e operacionais para que todos recebam o nosso efetivo apoio neste momento. Isso inclui transporte, hospedagem, alimentação, translado e todas as despesas pelas quais nos responsabilizamos integralmente. O apoio emocional também é a nossa prioridade. Temos um grupo de psicólogos e médicos aqui no centro de acolhimento às famílias que montamos em São Paulo, além de psicólogos disponíveis em outros centros no país”, ressaltou José Luiz.

O comandante não falou sobre as denúncias de ex-funcionários e reclamações sobre precariedades em aviões da companhia, mas garantiu que a Voepass preza sempre pela segurança dos seus passageiros e tripulantes.

“Sou piloto há mais de 30 anos e hoje o comandante mais antigo dessa empresa. Vim de uma origem de transportadores e, desde que assumi a presidência dessa empresa em 2004, sempre construí uma base com diretrizes sólidas e sempre pautadas pelas melhores práticas internacionais para garantir a segurança operacional de todos. A vida dos nossos passageiros, assim como dos nossos tripulantes, sempre foi e continuará sendo nossa prioridade número um”, garantiu.

O acidente aéreo

O acidente aéreo ocorreu com um avião bimotor, modelo ATR-72, que saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h50 da última sexta-feira (9), com destino a Guarulhos, na Grande São Paulo, onde pousaria às 13h45. A capacidade é de 68 passageiros, mas 62 pessoas estavam a bordo, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes.

Porém, a aeronave caiu no quintal de uma residência, que fica em um condomínio residencial de Valinhos, mas nenhuma vítima foi registrada em solo.

Moradores conseguiram registrar o exato momento em que a aeronave rodava no ar e caiu. Na sequência, o avião pegou fogo e nenhum do ocupantes sobreviveu (assista abaixo):

Uma força-tarefa montada no Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo identificou 45 das 62 vítimas do acidente aéreo em Vinhedo até a manhã desta quarta-feira (14). Destas, já 27 foram liberadas para suas respectivas famílias para as cerimônias de despedida. Os outros 18 reconhecidos ainda aguardam documentação complementar para a devida liberação.

Conforme o diretor do IML, Vladmir Alves dos Reis, todas as vítimas morreram de politraumatismo. Algumas delas tiveram os corpos carbonizados na sequência, já que houve uma explosão e a aeronave ficou em chamas.

A Polícia Civil, a Polícia Federal e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) investigam as causas do acidente. As caixas pretas da aeronave foram retiradas e encaminhadas para análise em Brasília, assim como a Aeronáutica já analisa os motores do avião.