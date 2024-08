Mecânico morre após macaco escapar e veículo cair em seu corpo

Um mecânico, de 20 anos, se acidentou após o macaco utilizado para levantar um carro escapar, resultando na queda do veículo em seu corpo. O caso aconteceu na última sexta-feira (2), em Gravatá, Agreste de Pernambuco. Apesar de ter sido socorrido, o jovem acabou morrendo, segundo informações do portal g1.

Conforme o portal, os familiares contaram à Polícia Civil que o jovem mecânico consertava um veículo de grande porte, apoiado pela ferramenta de suporte macaco.

Ao longo do processo, o macaco cedeu, resultando no acidente com o peso do carro caindo por cima da vítima. Apesar de ter sido socorrido para uma unidade de saúde da região, o rapaz não resistiu e morreu.

Jovem é presa após forjar sequestro das filhas; entenda

Uma mulher foi detida após simular que ela e as filhas, de 3 anos e 11 meses, tinham sido sequestradas, em Campinas, no interior de São Paulo. De acordo a Polícia Civil, a jovem, de 22 anos, objetivava extorquir R$ 10 mil dos próprios pais. Foram presos ela e o namorado, também envolvido no esquema.

A descoberta aconteceu na última manhã de domingo (4), quando uma idosa de 70 anos e seu marido, de 71, procuraram uma delegacia dizendo que a filha de criação deles e as netas tinham sido sequestradas.

Os idosos, que moram em Rio Claro, também no interior paulista, relataram que os criminosos exigiam o pagamento de R$ 10 mil pelo resgate.

A mulher revelou ter recebido fotos das crianças como se elas estivessem sequestradas e também de um objeto que parecia uma arma de fogo. Ela também contou que a filha e as netas costumavam morar com eles, mas recentemente a garota se mudou para Campinas para viver com o namorado. Confira mais detalhes do caso: