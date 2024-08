Jovem é detida após simular sequestro das filhas para extorquir os próprios pais, no interior de SP

Jovem de 22 anos foi detida por simular que foi sequestrada com os filhos para extorquir os pais, em Campinas, no interior de SP

Uma jovem de 22 anos foi detida após simular que ela e as filhas, de 3 anos e 11 meses, tinham sido sequestradas, em Campinas, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, o objetivo da farsa era extorquir R$ 10 mil dos próprios pais dela. O namorado da mulher também foi preso por envolvimento no caso.

O falso sequestro foi descoberto na manhã de domingo (4), quando uma idosa de 70 anos e seu marido, de 71, procuraram uma delegacia dizendo que a filha de criação deles e as netas tinham sido sequestradas. Os idosos, que moram em Rio Claro, também no interior paulista, relataram que os criminosos exigiam o pagamento de R$ 10 mil pelo resgate.

Desesperada, a mulher disse que tinha recebido fotos das crianças como se elas estivessem sequestradas e também de um objeto que parecia uma arma de fogo. Ela também contou que a filha e as netas costumavam morar com eles, mas recentemente a garota se mudou para Campinas para viver com o namorado.

O caso passou a ser investigado e a Polícia Militar foi até o endereço atual da jovem, no bairro Jardim Chapadão, onde a encontrou com as filhas e o namorado. “A princípio a gente achava que o indivíduo estava com o cárcere privado da mãe das crianças. Depois da conversa com ele, com a avó dele e com ela, a gente percebeu que ela [mãe das crianças] era uma cúmplice do crime”, explicou a tenente Lyandra Lima, da Polícia Militar ao site G1.

As crianças estavam com a avó do namorado da mãe e, desde sábado (3), não tinham sido alimentadas. Após serem encontradas, elas foram entregues aos cuidados dos avós maternos. “Eles [jovem e namorado] tramaram toda uma situação crítica usando as duas crianças e usando também a parte emocional dos avós para conseguir o dinheiro”, ressaltou a PM.

O caso foi registrado no plantão no 1º Distrito Policial de Campinas, onde a jovem e o namorado prestaram depoimento. Ela foi liberada, mas vai responder por maus-tratos e extorsão.

Já o namorado foi autuado em flagrante por extorsão e permaneceu preso. O homem já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e, na casa dele, foi encontrado um simulacro de arma de fogo.