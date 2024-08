VÍDEO: Idoso marca encontro com adolescente e apanha da família da vítima em emboscada

Um homem de 67 anos foi preso nesta segunda-feira (5) em Arapiraca, no estado de Alagoas, após tentar beijar uma adolescente de 13 anos.

Uma emboscada foi armada para o idoso pela família da vítima, que marcou um encontro se passando pela menina.

De acordo com a Polícia Militar, o idoso mantinha uma conversa de cunho sexual com a adolescente há cinco dias. Sabendo disso, a família se passou pela menina e marcou um encontro com o abusador.

A menina de 13 anos foi utilizada como isca para capturar o homem em flagrante. Um vídeo, que você confere a seguir, foi feito, onde o idoso encontra com a adolescente e tenta beijá-la.

Após o ocorrido, a mãe e o tio da vítima aparecem e agridem o idoso. Eles também o xingam. O homem foi encaminhado à delegacia e autuado pelo crime de importunação sexual.

Assista o momento em que o idoso encontra com a adolescente e é surpreendido pelos familiares da vítima na sequência:

Marido mata professora a facada na frente dos filhos em SP

Uma professora de 39 anos morreu após ser atacada com uma faca pelo marido na madruga do último domingo (4).

Os filhos teriam presenciado a cena. O caso ocorreu em Paraíso, interior de São Paulo. O suspeito foi preso.

O crime ocorreu na casa de Josiane Ribeiro Botelho, no bairro Conjunto Habitacional Alzira Casseb. Ela foi esfaqueada pelo marido, Fernando Botelho, no pescoço, braço e cabeça. Os dois filhos do casal, de 2 e 7 anos, estavam no local.

Segundo o ‘Metrópoles’, o casal estava junto já 22 anos e há 2 a vítima tinha uma medida protetiva contra o suspeito.

Filho mais velho acionou a polícia

A polícia militar foi chamada pelo filho mais velho se Josiane, que acionou as autoridades após escutar uma discussão momentos antes da mãe ser morta.

Após as facadas, Fernando tentou fugir de carro, mas foi capturado pela polícia. Ele foi levado à delegacia de Sertãozinho, há 100 quilômetros de Paraíso, e permanece detido.

Vítima era professora

A escola Escola Municipal Professora Maria Franco de Sousa, onde Josiane dava aula, permanece fechada nesta segunda-feira (5).

A Prefeitura de Paraíso declarou luto oficial de três dias.