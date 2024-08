Da apreensão à emoção: mãe de Rebeca Andrade assiste a filha receber a medalha de ouro

Rebeca Andrade no lugar mais alto do pódio.

A ginasta Rebeca Andrade garantiu momentos de emoção para os brasileiros na manhã desta segunda-feira, dia 05 de agosto. Na sua última final dessas Olimpíadas, a brasileira conquistou a sonhada medalha de ouro após vencer a norte-americana Simone Biles na disputa pelo ouro olímpico no solo.

Quem assistiu de perto à vitória da brasileira foi Dona Rosa, mãe de Rebeca Andrade que viajou à Paris para ver a filha competir nas Olimpíadas. Conforme publicado pelo GE, ela ficou completamente emocionada e fez questão de enfatizar a dedicação da filha ao esporte.

“Emoção muito grande. Muito emocionada, alegre, muito feliz por ela. Ela batalhou muito, né? Ela sempre deu o melhor dela. E hoje veio esse orgulho. Fazendo tudo perfeito, o que vem é lucro, né, e foi lucro muito bom pra glória de Deus”.

Maior medalhista da história!

Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro na final do solo após cravar a série e conquistar uma nota de 14.166 que superou por pouco a norte-americana Simone Biles. O pódio completo foi composto por Rebeca (ouro), Simone Biles (prata) e Jordan Chiles (bronze).

Com a conquista, a ginasta brasileira se torna a maior medalhista do Brasil na história das Olimpíadas, tendo seis medalhas conquistadas no total. Das conquistas, Rebeca trás duas medalhas em Tóquio e quatro em Paris, sendo 1 bronze por equipes, duas pratas nas finais do individual geral e salto, e o ouro conquistado nesta segunda-feira (05).

Após a vitória, ela passa a marca de cinco pódios dos velejadores Torben Grael e Robert Scheidt. Indo além, Rebecca ainda se tornou a única atleta brasileira a conquistar quatro medalhas em uma mesma edição dos Jogos Olímpicos, superando os três pódios de Isaquias Queiroz na canoagem, conquistados nas Olimpíadas do Rio 2016.

A brasileira inclusive chegou a ser reverenciada pelas adversárias norte-americanas ao receber a medalha de ouro na manhã de hoje.