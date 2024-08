Rebeca Andrade conquista o ouro na final do solo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

A disputa entre Rebeca Andrade e Simone Biles chegou ao último capítulo durante as Olimpíadas de Paris 2024. Depois de se enfrentarem na disputa por equipes, individual geral, salto e trave de equilíbrio, as duas ginastas mais comentadas do momento se enfrentaram na final individual do solo, prova que aconteceu pouco tempo depois da disputa pela final da trave.

Segunda a se apresentar, a brasileira Rebeca Andrade entrou na disputa por uma medalha na final do solo depois de ficar na quarta colocação na disputa da trave. Mantendo a irreverência e brasilidade de sua rotina, a brasileira chegou com força e cravou a série. Sem erros graves, com apenas um desequilíbrio, ela conseguiu melhorar sua nota no equipamento e terminou com a nota de 14.166.

Se apresentando na segunda rotação, a norte-americana Simone Biles voltou a apresentar sua rotina com um alto grau de dificuldade. Trazendo uma série com dois movimentos que levam seu nome, a ginasta americana não conseguiu fazer uma apresentação cravada como no individual geral e acabou saindo do tablado por duas vezes. Como resultado, ela terminou com uma nota de 14.133, ficando atrás da brasileira.

Decisão nos detalhes

Quem também chegou para brigar por uma medalha foi a ginasta romena Sabrina Maneca-Voinea que fez uma série forte, mas apresentou pequenos erros que acabaram causando uma queda na nota final. Outra romena que também veio forte para a final, foi Ana Barbosu, que conquistou nota 13.700 ficando com o bronze até os momentos finais da competição.

O pódio foi definido somente após a apresentação da última ginasta do dia, a norte-americana Jordan Chiles. Com uma rotina forte, a ginasta fez uma boa série e não teve grandes erros, mas foi surpreendida com uma nota abaixo do esperado. Após pedir pela revisão da nota inicial, ela conseguiu aumentar sua nota para 13.766 e tirar o bronze da romena, completando mais uma dobradinha dos EUA no pódio olímpico.

No momento da entrega das medalhas, outra cena emocionante. Após receberem o bronze e a prata, as norte-americanas reverenciaram a brasileira Rebeca Andrade no lugar mais alto do pódio.