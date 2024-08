Rebeca Andrade conquista medalha de prata no salto nas Olimpíadas de Paris

Rebeca Andrade, Simone Biles e Jade Carey compõe o pódio do salto.

A brasileira Rebeca Andrade conseguiu conquistar sua terceira medalha nas Olimpíadas de Paris 2024. Depois de conquistar o bronze por equipes e a prata no individual geral, a ginasta brasileira conquistou a medalha de prata na disputa pelo salto, modalidade que rendeu a ela o ouro nas Olimpíadas de Tóquio 2020, disputada em 2021.

A conquista marcou mais uma etapa da disputa entre a ginasta brasileira e a norte-americana Simone Biles, que voltou a disputar as Olimpíadas neste ano e conquistou o ouro nas três finais que disputou até o momento.

Dobradinha norte-americana no pódio

Com grandes nomes disputando a final individual feminina do salto, as medalhistas olímpicas foram definidas somente após a última ginasta finalizar seus saltos na competição.

Divididas em dois grupos, Simone Biles saltou na primeira rotação, enquanto Rebeca foi a segunda ginasta a saltar na segunda rotação. Após seus dois saltos, a norte-americana conquistou uma nota total de 15.300. Por sua vez, Rebeca não efetuou o salto que pode levar seu nome, mas adicionou dificuldade no segundo salto do dia e conquistou uma nota final de 14.966, que foi essencial para garantir seu lugar no pódio.

Com as duas principais ginastas da disputa tendo suas notas definidas, Biles já garantiu o ouro, enquanto Rebeca ainda precisava aguardar o término dos saltos para ter certeza sobre a prata.

Quem poderia surpreender e tirar a prata da brasileira era a norte-americana Jade Carey, que também veio brigando por medalhas. Ela conseguiu executar dois saltos excelentes, mas não foi o bastante para superar a nota final obtida por Rebeca. Desta forma, Jade conquistou 14.466, ficando com a medalha de bronze.

Com a medalha de prata, Rebeca é a brasileira que mais medalhas conquistou na ginástica, totalizando 5 medalhas até o momento.