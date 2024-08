É ela! Rebeca Andrade é a mulher que mais ganhou medalhas para o Brasil na história das olimpíadas

Rebeca Andrade fez história nesta quinta-feira (1), ao conquistar sua segunda medalha nos Jogos Olímpicos Paris 2024. A atleta brasileira, natural de Guarulhos, conquistou o segundo lugar no pódio, ficando apenas atrás de Simone Biles, atualmente considerada a maior ginasta artística de todos os tempos.

Com sua conquista na competição individual, Rebeca se tornou a mulher que mais ganhou medalhas para o Brasil na história das olimpíadas. Atualmente, a atleta conta com quatro medalhas, sendo duas conquistadas em 2020 e as outras duas em 2024.

Apesar de não ter levado o ouro, Rebeca Andrade oscilou entre a liderança e o segundo lugar durante a disputa, chegando a pontuar mais que Simone Biles em algumas categorias do esporte. Atualmente, a ginasta conta com quatro medalhas olímpicas conquistadas em duas olimpíadas.

Confira as medalhas conquistadas por Rebeca Andrade:

Tóquio 2020 (Salto): ouro.

Tóquio 2020 (Individual geral): prata.

Paris 2024 (Individual geral): prata

Paris 2024 (Equipes): bronze.

Disputa grupal pelo pódio

A competição por equipes em Ginástica Artística feminina trouxe um título histórico para o Brasil, resultando em sua 3ª colocação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flavia Saraiva, Lorrane Oliveira e Julia Soares foram as responsáveis pela ocupação no pódio, somando 164.497 pontos totais nesta terça-feira (30).

A Itália conquistou a prata, somando 165.494 na pontuação. Já o ouro, ficou para os Estados Unidos, que terminou com 171.296 pontos.

Apesar da conquista história, as meninas passaram por um sufoco até chegar ao pódio dos Jogos Olímpicos. A queda de Flavia Saraiva durante o alongamento foi um dos fatores de preocupação por parte do grupo e da torcida. No entanto, a atleta se recompôs e brilhou junto das outras no ginásio.

